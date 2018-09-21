سالم علي يصحح خطأه.. ويهدي السماوي نقطة ثمينة أمام الجزيرة

المصدر: إبراهيم الديـب ــ أبوظبـي

فقد الجزيرة نقطتين غاليتين بتعادله مع بني ياس بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جرت أمس، على استاد محمد بن زايد، في الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي.

جاءت الأهداف الأربعة عن طريق علي مبخوت، في الدقيقة 44، ثم تعادل كوندي لبني ياس (45)، وتقدم الجزيرة مجددا بهدف بالخطأ من سالم علي في مرماه في الدقيقة 83، قبل أن يعود اللاعب السابق لفريق الجزيرة، بتصحيح الوضع، وتسجيل التعادل لبني ياس في الدقيقة 89.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الجزيرة إلى سبع نقاط، ورصيد بني ياس إلى ثلاث.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى، وبدأ بنشاط هجومي لبني ياس على غير المتوقع، أملاً في تسجيل هدف مبكر، وكاد كوندي يضع السماوي في المقدمة، لولا أن الكرة التي وصلته من عرضية يوسف جابر، لم يلحق بها، وهو منفرد أمام المرمى ق 18.

واستطاع بني ياس إغلاق كل المنافذ أمام مهاجمي الجزيرة، وساعده على ذلك البطء الشديد في أداء لاعبي الوسط، خصوصاً أسانتي وسياني وخلفان مبارك. ولم يستطع هجوم الجزيرة الوصول كثيراً إلى مرمى فهد الضنحاني، ولم تبدأ ملامح الخطورة الحقيقية إلا في الدقيقة 33. وشدد الجزيرة من هجماته بعد الفرصتين الضائعتين، وأسفر هجومه عن الهدف الأول لهدافه علي مبخوت في الدقيقة 44، عندما قطع الكرة من مدافع بني ياس حسن المحرمي، من أمام منطقة الجزاء وانفرد بالحارس وسدد في جسده، لتعود إليه مرة أخرى ليسددها داخل الشباك، ويفشل روبسون في اللحاق بها، ويصل مبخوت إلى الرقم 118 في سجل أهدافه مع الجزيرة. لم يهنأ فريق الجزيرة بالتقدم سوى ثوان قليلة، واستطاع كوندي إدراك التعادل لبني ياس في الدقيقة 45، بضربة رأس رائعة. وفي الشوط الثاني أهدر بني ياس أكثر من فرصة محققة، واستمر أداء الجزيرة بطيئاً.

وشهدت الدقائق الأخيرة إثارة كبيرة، كان عنوانها سالم علي، فمن تسديدة للاعب الجزيرة بارازيت، ارتطمت الكرة في سالم لتغير اتجاهها إلى مرمى بني ياس ويتقدم الجزيرة في الدقيقة 83، وبعدها بست دقائق فقط، عاد اللاعب نفسه، وسدد بقوة على يمين حارس الجزيرة عادل أبوبكر.