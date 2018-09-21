الصفقات الاضطرارية تُشعل لقاء الظفرة وكلباء

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

يستقبل فريق الظفرة ضيفه اتحاد كلباء الساعة 17:40 من عصر اليوم على استاد حمدان بن زايد ضمن الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي لكرة القدم في لقاء ستكون فيه الأنظار متجهة نحو الصفقات الجديدة لكلا الفريقين، بعد أن نجح أصحاب الأرض والضيوف، على حد سواء، في إبرام صفقتين اضطراريتين من العيار الثقيل لتعويض رحيل لاعبين بسبب الإصابة، وذلك قبل أقل من أسبوعين من إغلاق باب الانتقالات الصيفية.

وعزز الظفرة الذي يحتل المركز قبل الأخير في جدول الترتيب، صفوفه بخدمات الهداف رومولو من فريق أيفي البرازيلي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، ليحل بديلاً للاعب البرتغالي هيلدر جوديس الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي خلال إحدى الحصص التدريبية، ما فرض على الفريق واقعاً جديداً بالتعاقد مع لاعب جديد لتعويض البرتغالي هيلدر. وشارك الوافد الجديد في تدريبات الظفرة خلال الإيام الثلاثة الماضية استعداداً لمواجهة اليوم، بإشراف الجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي فواك رازوفيتش، وظهر اللاعب بصورة جيدة وفي كامل لياقته البدنية، نظراً لأنه ظل مشاركاً في مباريات فريقه في دوري الدرجة الثانية البرازيلي، وسيكون رومولو في القائمة الرئيسة للفريق اليوم.

بدوره، فجّر نادي اتحاد كلباء مفاجأة من العيار الثقيل بتعاقده مع الدولي المجري بلاس جوجاك في صفقة انتقال حر، ليحل مكان النيجيري رحيم لاوال الذي خرج من حسابات الفريق، بعد تعرضه لإصابة قد تبعده لفترة طويلة، وستعزز الصفقة الجديدة من قوة وسط «النمور» في الموسم الحالي.

واختتم الظفرة تحضيراته أمس على ملعب المباراة تحت قيادة مدربه الصربي رازوفيتش الذي يدرك أن أي نتيجة بخلاف الفوز قد تهدد مسيرته مع «فارس الظفرة»، نظراً لخسارته في الجولتين الأولى والثانية أمام الشارقة 0/‏‏‏4، وفي مواجهة العين 1/‏‏‏2، إذ يحتل الفريق المركز قبل الأخير دون نقاط.

في المقابل، يتطلع اتحاد كلباء لمواصلة نغمة الانتصار، بعد فوزه أخيراً على الإمارات بهدفين نظيفين وضعته في المركز السابع برصيد ثلاث نقاط، ويدرك مدربه الإيطالي فابيو فيفياني أن الفوز اليوم سيمنحه أريحية كبيرة في الجولات المقبلة، لأن النقاط الثلاث ستعزز من ثقة لاعبيه بأنفسهم.

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