النصر يرمي «ورقة نيغريدو» أمام العين

المصدر: محمد أبو اسماعيل - دبي

تأكّد ظهور النجم الإسباني ألفارو نيغريدو، اليوم، مع فريق النصر أمام حامل اللقب فريق العين عند الساعة 5:30 في استاد شباب الأهلي بالممزر ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي، إذ أكد مدرب النصر، الصربي إيفان يوفانوفيتش، جاهزية اللاعب الفنية والبدنية للمباراة.

وكان النصر تعاقد رسمياً مع اللاعب الإسباني، الثلاثاء الماضي، في أقوى صفقة بدوري الخليج العربي لمدة موسمين، وستكون البداية القوية أمام العين الذي سبق وحقق فوزين متتاليين في انطلاقة البطولة، مقابل خسارتين للعميد أبقته دون نقاط، والخسارة اليوم تعني ابتعاد الفريق نظرياً عن المنافسة، إذ سيفقد تسع نقاط إذا خسر أمام حامل اللقب.

وتعرّض النصر لخسارتين في انطلاقة موسمه أمام عجمان والشارقة في مفاجأتين من العيار الثقيل، ما جعل الفريق يبحث عن الدعم من خلال التعاقد مع مهاجم عالمي، في حين لاتزال الأزمة الدفاعية بعد رحيل اللاعب اللبناني جوان العمري، وعودة محمد مرزوق، إلى فريقه السابق شباب الأهلي.

في المقابل، يسعى العين للعودة إلى العروض الجيدة التي غابت عنه في أول جولتين، خصوصاً المباراة الماضية التي كاد الفريق أن يخسر فيها لولا براعة دياكيه، الذي حوّل تأخر الزعيم إلى فوز في آخر 10 دقائق.

وأبدى مدرب النصر سعادته بالتعاقد مع نيغريدو، وقال في تصريحات صحافية: «لاعب لديه خبرة كبيرة اكتسبها على مدار السنوات التي لعبها ضمن المستوى الأول لفرق أوروبا وأتمنى أن يُمثل إضافة قوية للفريق في المستقبل، اللاعب جاهز بدنياً وفنياً وخاض أكثر من تدريب مع الفريق، والمشكلة الوحيدة التي ستواجه نيغريدو، هي اختلاف الأجواء ودرجات الحرارة عن أوروبا».

وستشهد مباراة اليوم مواجهة هجومية من العيار الثقيل بين لاعب العين، السويدي بيرغ، وبين لاعب النصر نيغريدو، في مواجهة أوروبية ويسعى كلٌّ منهما إلى مساعدة فريقه من أجل الفوز بالنقاط الثلاث.

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