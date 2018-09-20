زوران: لا ابحث عن الأعذار ومواجهة النصر في الدوري مختلفة

المصدر: العين-الإمارات اليوم

نفى مدرب فريق العين الكرواتي، زوران ماميتش أن يكون من نوعية المدربين الذين يسعون للبحث عن الأعذار وذلك على خلفية تصريحاته عقب الفوز على الظفرة في الجولة الماضية من دوري الخليج العربي والتي أبدى خلاله استغرابه من تدني مستوى لاعبيه الدوليين عقب العودة في كل مرة من معسكر المنتخب الوطني.

وقال زوران في الموتمر الصحافي اليوم الخاص بلقاء النصر: "لست من نوعية المدربين الذين يبحثون عن أعذار وإن كنت كذلك لأظهرت الأمر خلال الموسم الكروي الماضي الذي حصدنا فيه “ثنائية تاريخية” ولم نسجل وقتها الخسارة إلا في مباراة واحدة برغم الغيابات العديدة، وأتحدث أحياناً حول بعض الأمور التي يفرضها الواقع ليس إلا”.



وحول مواجهة النصر يوم الجمعة، قال: “المؤكد أننا أمام تحدٍ كبير في مواجهة النصر الذي بدا أنه سيكون منافساً قوياً على صدارة جدول ترتيب المسابقة، برغم خسارته في الجولتين الأولى والثانية، بيد أننا لن نفكر في وضع المنافس بقدر التركيز على تحضيراتنا وأسلوب لعبنا ومردودنا على الأرض، وشخصياً راضٍ عن إعداد فريقي إذ أجرينا ثلاث حصص تدريبية دون أي نقص في الصفوف وسنعمل على إظهار أفضل ما لدينا من أجل تحقيق النتيجة المرجوة “.



وعن وجود اختلاف بين مواجهة النصر في كأس الخليج العربي والدوري قال: “في اعتقادي أنه أمر جيد، غير أن قائمة فريقي التي سأدفع بها في مواجهة يوم الجمعة ستكون مختلفة تماماً عن التشكيلة التي شاركت في مواجهة الكأس وسندخل بفريق مكتمل الصفوف وكذلك النصر عزز من صفوفه أخيراً بالتعاقد مع المهاجم الإسباني نيغريدو والمؤكد ان مهمتنا لن تكون سهلة بيد أنني أثق في قدرات لاعبي فريقي، خصوصاً وأن العين يضم العناصر الأفضل في مسابقة الدوري”.



وحول حالة الطقس والغيابات المتوقعة أمام النصر في الجولة الثالثة ، قال: “لا توجد لدينا أي غيابات حتى اللحظة والفريق مكتمل الصفوف، بيد أن هناك عدد من اللاعبين الذين يشعرون بأعراض البرد، وسنرى خلال الحصتين التدريبيتين اللتين تسبقا مواجهة الجولة الثالثة من مسابقة الدوري، أما عامل الطقس فهو صعب ولكن على لاعبي الفريقين، غير أن الأفضلية ستكون للمنافس الذي تأقلم على اللعب في دبي حيث درجات الرطوبة المرتفعة على عكس مدينة العين".