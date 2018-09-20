هجوم «الملك» يشغل بال شباب الأهلي

المصدر: أحمد طارق - دبي

سيكون الشارقة تحت الأنظار عندما يحل ضيفاً على شباب الأهلي، في قمة مباريات اليوم الأول من الجولة الثانية لدوري الخليج العربي، الساعة 5:30 على استاد شباب الأهلي في العوير، إذ سيختبر «الملك» قدراته على الاستمرار في المنافسة، بعد البداية القوية للفريق بالفوز في أول جولتين، وتصدره لائحة الترتيب برصيد ست نقاط، بالاشتراك مع أندية الوحدة والعين والجزيرة.

وتعد مواجهة شباب الأهلي، اختباراً حقيقياً لـ«الملك» الذي أظهر امتلاكه قدرات هجومية كبيرة، بوجود المحترفين الأجانب، البرازيلي ويلتون سواريز والإيطالي إيغور كورنادو والفرنسي ريان مينديز، إذ يمتلك الشارقة أقوى خط هجوم في البطولة بالتساوي مع الوحدة، برصيد 10 أهداف لكل فريق، وذلك بعدما فاز الشارقة في الجولة الأولى على الظفرة في عقر داره بأربعة أهداف دون رد، قبل أن يحقق فوزاً كبيراً على النصر في الجولة الثانية بستة أهداف مقابل ثلاثة.

ورغم تأكيدات الجهاز الفني في الشارقة أنه من المبكر الحديث عن أن الفريق من المرشحين للمنافسة على اللقب، إلا أن تاريخ «الملك» يشفع له بأنه يظل من كبار فرق الكرة الإماراتية، وقادر على العودة في أي وقت، خصوصاً أن آخر لقب للدوري حققه الفريق كان في موسم 1995-1996.

في المقابل، يخوض شباب الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة، خصوصاً بعد أن حقق الفريق الفوز الأول له في الموسم، بتغلبه على عجمان في الجولة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويعوّل الجهاز الفني لشباب الأهلي، بقيادة التشيلي لويس سييرا، على الانسجام الذي ظهر عليه المحترفون الأجانب الأربعة، وهم، الأرجنتيني إيمليانو فيكيو، والإكوادوري جيمي أيوفي، والأرجنتيني ماورو دياز، والمولدوفي هنريكي لوفانور، حيث ظهر هجوم الفريق بشكل جيد في مباراة الجزيرة، والأمر نفسه أمام عجمان، بينما سيكون أكثر ما يجعل الجهاز الفني يشعر بالقلق، هو كيفية مواجهة هجوم الشارقة القوي، خصوصاً أن الفريق الضيف سيعتمد بشكل كبير على الهجمات المرتدة، التي ستشكل خطورة كبيرة في حال استمرار البطء في عودة اللاعبين بعد فقدان الكرة.

ويأمل شباب الأهلي أن ينهي عقدة الشارقة في الدوري، إذ لم يخسر «الملك» في آخر أربع مباريات جمعت الفريقين، بالتعادل في ثلاث، وفوز الشارقة في آخر مباراة الموسم الماضي على استاد راشد بهدف دون رد في الوقت القاتل، بينما فاز شباب الأهلي في ربع نهائي كأس رئيس الدولة بهدف دون رد في آخر مباراة جمعت الفريقين الموسم الماضي.

لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.