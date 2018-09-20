«الصقور» ودبا في مهمة الهروب من القاع

المصدر: محمد أبوإسماعيل - رأس الخيمة

يخوض فريق الإمارات على ملعبه اليوم مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، حيث ستحدد وجهة الفريق في المسابقة، إذ يستضيف دبا عند الساعة 5:25 في استاد الإمارات برأس الخيمة، في انطلاقة مباريات الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي، في مباراة يمكن أن يقال عنها قمة «القاع» بسبب تساوي الفريقين من دون أي نقاط، عقب الخسارة في أول مباراتين بالبطولة.

وكان الإمارات قد خسر أمام العين واتحاد كلباء في أول جولتين، بينما تعرّض دبا أيضاً للخسارة أمام الوصل والوحدة، وهو ما يعني أهمية المباراة للإمارات أكثر، حيث تعتبر هذه هي المباراة الثانية التي يواجه فيها فرق مباشرة وقريبة في المستوى والنقاط، بعدما خسر الجولة الماضية أمام اتحاد كلباء بهدفين، بينما تعتبر هذه هي المباراة الأولى لدبا مع الفرق القريبة منه في المستوى والنقاط.

ويعاني الفريقان إصابات كثيرة بعد مرور جولتين فقط من دوري الخليج العربي، حيث تأكد غياب اللاعب الأسترالي ابيني، عن صفوف فريق الإمارات، إضافة إلى عدم جاهزية اللاعب الفرنسي شيخ ديباتي، واحتمال غياب اللاعب بكاري كونيه، أما في دبا فقد تأكد غياب اللاعب المغربي إدريس فتوحي، وأكد المدرب أيضاً وجود إصابات كثيرة في صفوف الفريق.

ورمى المدرب التونسي لفريق الإمارات، جلال قادري، الكرة في ملعب مجلس إدارة النادي لتقرير مصير اللاعب الأسترالي ابيني، الذي تأكد غيابه عن الفريق لفترة تصل إلى 10 أيام، وهو ما يعني غيابه عن الجولة المقبلة أيضاً. وأكد المدرب ثقته بتحقيق فريقه نتيجة إيجابية أمام دبا، مضيفاً أن «الفريق يعاني إصابات عدة على صعيد الأجانب والمحليين على حدّ سواء، وهذا أمر مقلق بطبيعة الحال للجهاز الفني، ما يتطلب العمل بصورة مكثفة لتجهيز البدلاء بالصورة المطلوبة»، وأوضح المدرب أن أغلبية الإصابات متمثلة في كدمات باستثناء المحترف الأسترالي ابيني الذي مازال تحت الرعاية الطبية.

وعن مشاركة اللاعب الفرنسي شيخ ديباتي المنضم حديثاً إلى فرقة الصقور، أوضح المدرب: «لايزال اللاعب في فترة التجهيز والتدريبات الفردية من أجل الوصول للجاهزية المطلوبة، إلا أن مشاركته متوقفة على تقرير المُعد البدني الذي يبذل جهوداً جبارة من أجل إلحاق اللاعب بالفريق».

واختتم «حتى الآن تأكدت مشاركة اللاعب أبوبكر سيلا فقط من جملة الأجانب الثلاثة، ما يستدعي تجهيز البدلاء».

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