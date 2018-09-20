الحمادي: لاعبو الوحدة جاهزون للوصل

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

أكّد مدير فريق الكرة بنادي الوحدة، عبدالباسط الحمادي، أن جميع لاعبي الفريق في أتم الجاهزية للقاء الوصل غداً على استاد بني ياس في الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي، وهناك تصميم كبير من الجميع على تقديم مباراة جيدة تنتهي بنتيجة إيجابية وترضي جماهير العنابي. وقال الحمادي لـ«الإمارات اليوم»: «الفريق في أتم جاهزيته لمباراة الوصل، وهناك روح عالية من الجميع خلال التدريبات، ولدينا ثقة كبيرة بالجميع في تقديم الأداء المعروف عن العنابي في مبارياته الأخيرة».

وفي سؤاله عن البديل المحتمل للمدافع حمدان الكمالي في حال عدم ثبوت جاهزيته وغيابه عن المباراة، أكد الحمادي أن تصريحاته في هذا السياق تبقى مجرد رأي لا أكثر، وأن هذا الأمر من اختصاص المدير الفني، وهو صاحب القرار الأول والأخير في تحديد تشكيلة اللاعبين وفق رؤيته الفنية، وحاجة الفريق إلى نوعية معينة من العناصر الجاهزة. وأشار الحمادي الى أن «فريق الوحدة لديه وفرة من اللاعبين الجاهزين في كل المراكز».