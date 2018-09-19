فيفياني: اتحاد كلباء سيفتقد لجهود تراوري امام الظفرة

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

كشف مدرب الفريق الاول لنادي انحاد كلباء الايطالي فيفياني عن جاهزية فريقه للمباراة التي ستجمعه امام الظفرة، الجمعة القادمة، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي، باستثناء اللاعب عبد الله تراوري والذي سنفتقد لجهوده بسبب حالته المرضية، موضحا في المؤتمر الصحفي: نحضر الفريق لهذه المباراة، منذ خمسة ايام، وطوال الأسبوع كنا نعمل، مما جعلنا نصبح جاهزين للمباراة بشكل افضل، وسنحاول الفوز على الظفرة لنوسع الفارق بالنقاط معهم، وقد تابعتهم في اكثر من مباراة امام الفجيرة والعين وقد قدموا مباراتين جيدتين، ونظرتي عنه بانه فريق جيد، اضافة الى ان الظفرة تعاقد مع لاعب برازيلي جديد قبل يومين ومن الصعب توقع ظروف المباراة، خصوصا وانه يملك اكثر من لاعب مواطن او اجنبي مميز، ولم يخسر مباراته امام العين الا في اخر عشر دقائق والفريق قد تطور كثيرا خلال الفترة الماضية مما يجعل من مباراتنا أمامه صعبة.



وعن التشكيلة التي ستلعب المباراة، قال فيفياني: وضعت في بالي ان استمر بالتشكيلة الحالية ريثما اصل للتشكيلة المثالية، منوها الى انه يحتاج الى وقت اطول لتقوية خط الدفاع بحيث يتمكن جميع المدافعين من التفكير بعقل واحد، وعن اختيار المحترف الاجنبي الرابع قال انه ليس مستعجلا على ذلك بقدر حاجته الى ان يكون اختيارا مميزا.