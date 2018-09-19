العنبري: نهدف إلى الحفاظ على ثقافة الفوز

المصدر: منصور السندي - الشارقة

أكد مدرب الشارقة عبدالعزيز العنبري جاهزية فريقه لمواجهة شباب الأهلي غداً، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدوري الخليج العربي لكرة القدم، مشدداً على أن مهمة فريقه ستكون صعبة كونها ضد فريق مرشح للقب الدوري، مطالباً لاعبيه بالحفاظ على ثقافة الفوز في الدوري، معتبراً أن اللاعبين الأجانب سيكون لهم دور كبير في هذا الجانب.

وقال العنبري خلال مؤتمر صحافي عقد بمقر النادي في الشارقة أمس «الشارقة في كامل الجاهزية المعنوية والفنية لللقاء شباب الأهلي، ونسعى بقوة للمحافظة على ثقافة الفوز التي بدأ بها الفريق مشواره هذا الموسم بعدما فاز في الجولتين الماضيتين على الظفرة وشباب الأهلي، وحصد ست نقاط في الدوري حتى الآن».