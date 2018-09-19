3 تفاصيل مثيرة في صفقة تعاقد النصر مع نيغريدو

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أعلنت شركة النصر لكرة القدم رسمياً عن تعاقدها مع اللاعب الإسباني ألفارو نيغريدو لمدة موسمين، قادماً من نادي بيشكتاش التركي، وتم توقيع العقد ظهر أمس بمقر شركة كرة القدم بحضور المدير التنفيذي للشركة الدكتور حمد الفلاسي.

وتعد هذه الصفقة الأكبر في تعاقدات اللاعبين الاجانب في دوري الخليج العربي لهذا الموسم، خصوصاً أن نيغريدو من اللاعبين المعرفين في أوروبا بعدما لعب مع أشهر وأقوى الأندية مثل مانشستر سيتي واشبيلية وفالنسيا، فضلاً عن ريال مدريد. وكشفت مصادر مطلعة لـ«الإمارات اليوم» عن تفاصيل مثيرة رافقت صفقة انتقال نيغريدو: أولها أن النصر تفاوض مع اللاعب وهو على خلاف مع ناديه التركي بيشكتاش بسبب المستحقات المالية المتأخرة، وثانيها أن اللاعب حضر إلى الإمارات مساء الأحد الماضي برفقة أربعة وكلاء لاعبين من بينهم وكيل أعمال مغربي، وبدأت الخطوات النهائية للاتفاق، واستغل وكلاء اللاعب عدم حصول اللاعب على أي مبالغ مالية من ناديه التركي لمدة ثلاثة شهور من أجل الضغط على بيشكتاش للموافقة على عرض نادي النصر.

والنقطة الثالثة أن وكلاء اللاعب هددوا النادي التركي بالاتجاه الى الاتحاد الدولي لكرة القدم، للشكوى ضد النادي، وهو ما جعل الأخير يوافق على بيع اللاعب خوفاً من العقوبات، وهو الوقت نفسه الذي خرج فيه رئيس النادي التركي بتصريحه الذي قال فيه إنه لا يعلم وجهة اللاعب، وإنه قد يكون في عطلة، وذلك خوفاً من الجماهير التركية والمشكلات التي قد يتعرض لها رئيس النادي نتيجة عدم التمسك باللاعب الإسباني.

شارك نيغريدو خلال مسيرته في نحو ٥٠٠ مباراة، أحرز خلالها ٢٠٠ هدف، وتوج مع السيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2014، كما توج مع المنتخب الإسباني بكأس أوروبا (يورو 2012).