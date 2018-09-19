جيليرمو يشارك في تدريبات دبا استعداداً لـ«الصقور»

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

كشف عضو مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة ومدير الفريق الأول لـ«النواخذة»، جمعة حمدان العبدولي، عن عودة المحترف البرازيلي جيليرمو للتدريبات بعد الإصابة التي تعرض لها في المباراة الماضية أمام الوحدة في الجولة الثانية لدوري الخليج العربي، بعد تأكد شفائه بشكل كامل. وقال العبدولي لـ«الإمارات اليوم»: «أثبتت الفحوص الأولية حاجة اللاعب للراحة فقط، وقبل يومين حصل على إذن من الجهاز الطبي بالعودة للتدريبات لتجهيزه للتشكيلة الأساسية التي ستخوض المباراة أمام نادي الإمارات في الجولة الثالثة يوم غدٍ».

وعن هذه المباراة أوضح العبدولي أن «المواجهة ستكون صعبة على الفريقين خصوصاً فريقنا، باعتبار المباراة تقام على أرض نادي الإمارات وأمام جمهوره». وتابع: «لن يتمكن المحترف المغربي يحيى جبران من المشاركة في هذه المباراة لحاجته للعلاج بشكل أكثر». وكان دبا الفجيرة خاض ثلاث مباريات خسرها جميعاً: أمام الوصل 3-صفر والوحدة 4-1 في دوري الخليج العربي، بينما خسر أمام بني ياس في كأس الخليج العربي 3-صفر. ويتطلع دبا الفجيرة إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق الإمارات وتذوق الفوز الأول في النسخة الحالية من دوري الخليج العربي، وهو الهدف نفسه الذي يتطلع إليه «الصقور».