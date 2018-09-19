العين أول فريق يتخطى حاجز الـ 500 نقطة في دوري المحترفين

المصدر: أحمد طارق - دبي

بات العين أول فريق يتخطى حاجز الـ500 نقطة في تاريخ دوري المحترفين، مع إقامة جولتين من النسخة الـ11، إذ وصل رصيد «الزعيم» إلى 504 نقاط، بعد فوزه في أول جولتين من دوري الخليج العربي على الإمارات والظفرة، بينما جاء في المركز الثاني الجزيرة برصيد 475 نقطة، وحل شباب الأهلي في المركز الثالث برصيد 451 نقطة.

وخاضت ستة أندية فقط منافسات جميع نسخ الدوري منذ تطبيق الاحتراف في موسم 2008-2009، وهي العين والجزيرة وشباب الأهلي والوحدة والنصر والوصل، حيث برهن العين على مكانته كأكثر الأندية تتويجاً بلقب الدوري برصيد 13 لقباً، منها أربعة ألقاب في دوري المحترفين.

ورغم البداية الضعيفة لـ«الزعيم» في أول ثلاث نسخ من دوري المحترفين، بحصوله على 43 نقطة في موسم 2008-2009، و45 نقطة في موسم 2009-2010، ونجاته من الهبوط في الجولة الأخيرة من موسم 2010-2011 بتحقيقه أقل معدل نقاط له برصيد 25 نقطة، إلا أن العين بدأ رحلة الوصول إلى 500 نقطة، بحصوله على لقب الدوري في موسم 2011-2012 برصيد 55 نقطة، بينما كان أعلى معدل نقاط يحققه «البنفسج» في موسم 2012-2013 برصيد 62 نقطة محققاً لقب الدوري.

أما في موسم 2013-2014 فتراجع رصيد العين إلى 43 نقطة باحتلاله المركز السادس، قبل أن يحقق اللقب في 2014-2015 برصيد 60 نقطة، ثم تراجع ثانياً في موسم 2015-2016 برصيد 57 نقطة، واحتل المركز الرابع في نسخة 2016-2017 برصيد 55 نقطة، قبل أن يحقق اللقب في الموسم الماضي برصيد 53 نقطة، وحصل في الموسم الحالي على العلامة الكاملة ست نقاط في أول جولتين.

في المقابل، جاء الجزيرة في المركز الثاني، رغم حصوله على لقب الدوري مرتين في موسمي 2010-2011 و2016-2017، بينما فاز شباب الأهلي باللقب ثلاث مرات في مواسم 2008-2009 كأول فريق يحقق لقب دوري المحترفين، وفي 2013-2014 و2015-2016، إلا أن «فخر أبوظبي» تفوق في مجموع النقاط برصيد 475 نقطة، مقابل احتلال شباب الأهلي المركز الثالث برصيد 451 نقطة.

ولدى الجزيرة أعلى معدل نقاط في تاريخ دوري المحترفين، بحصوله على 68 نقطة في موسم 2016-2017، بينما أضعف مواسمه كان الموسم الماضي بحصوله على 28 نقطة، أما شباب الأهلي فكان أفضل مواسمه عندما فاز بلقب الدوري في موسم 2015-2016 برصيد 66 نقطة، ثم موسم 2013-2014 برصيد 64 نقطة، بينما أقل معدل نقاط كان في موسم 2010-2011 برصيد 27 نقطة.

واحتل الوحدة المركز الرابع في لائحة الترتيب برصيد 424 نقطة، إذ فاز «العنابي» بلقب الدوري مرة واحدة في عصر الاحتراف، وذلك في موسم 2009-2010، برصيد 58 نقطة، وهو أفضل معدل نقاط حققه «العنابي»، بينما يتفوق الوحدة على أندية العين والجزيرة وشباب الأهلي، بمعدل نقاط لم يقل عن الـ30 نقطة، وكان أقل معدل 31 نقطة في موسم 2010-2011.

وجاء النصر في المركز الخامس برصيد 361 نقطة، حيث كان أفضل مواسم «العميد» موسم 2013-2014 بحصوله على 44 نقطة، أما أقل معدلات «الأزرق» فكان في موسم 2009-2010 بحصوله على 23 نقطة، بينما دفع الوصل ثمن غيابه عن البطولات المحلية منذ موسم 2006-2007، واحتل المركز السادس برصيد 349 نقطة، إذ كان أفضل مواسم «الإمبراطور» موسم 2016-2017 بحصوله على 57 نقطة، بينما أقل معدل نقاط لـ«الفهود» كان موسم 2013-2014 برصيد 25 نقطة.

ترتيب الأندية التي شاركت في جميع نسخ دوري المحترفين

1-العين 504 نقاط.

2- الجزيرة 475 نقطة.

3- شباب الأهلي 451 نقطة.

4- الوحدة 422 نقطة.

5- النصر 361 نقطة.

6- الوصل 349 نقطة.