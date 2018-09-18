الظفرة يتعاقد مع هداف فريق أفاي البرازيلي

المصدر: معاذ كمبال – أبوظبي

نجحت شركة كرة القدم بنادي الظفرة في تدعيم صفوف الفريق بالتعاقد مع هداف فريق أفاي البرازيلي، رومولو دي سانتوس على سبيل الإعارة لمدة سنة قابلة للتجديد لتغلق بذلك باب التكهنات حول هوية اللاعب الذي سيحل في مكان البرتغالي هيلدر جوديس الذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ونشر الموقع الرسمي لنادي الظفرة، اليوم، صورة اللاعب البرازيلي صاحب الـ"23 عاماً" عقب توقعيه في كشوفات الفريق، وسيظهر رومولو في مباريات فريقه الجديد بالرقم "7".

يذكر أن الظفرة سيواجه ضيفه اتحاد كلباء يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي، وهي المباراة التي يتوقع أن تشهد المشاركة الأولى للوافد الجديد.

ويحتل فارس الظفرة المركز قبل الأخيرة في الترتيب بدون نقاط.