كايزر: أتوقع مباراة مثيرة مع بني ياس

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

أكد المدير الفني لفريق الكرة بنادي الجزيرة الهولندي مارسيل كايزر أنه شاهد مباراتي بني ياس في الجولتين الأولى والثانية للدوري وكان الفريق فيهما جيدا رغم التعادل فيهما خاصة أمام الوصل.

وقال كايزر، في المؤتمر الصحافي اليوم، قبل مباراة الفريقين في الجولة الثالثة للدوري والتي تقام مساء الخميس على استاد محمد بن زايد " أتوقع أن تكون المباراة مثيرة والأداء مفتوحا خاصة وأن كل فريق يسعى للفوز.

وقال "المنافس يلعب كرة جيدة وممتعة ما يؤكد أن المباراة ستكون ممتعة للجماهير".

وأضاف "أسعى دائما لتقديم كرة هجومية وجماعية وفي الوقت نقسه فإنني غير راض عن دخول الأهداف في مران فهو أمر غير جيد لكننا سنسعى لعمل نوع من التوازن بين الدفاع والهجوم ، وأي فريق يلعب بطريقة هجومية ربما يستقبل من الفرق التي تجيد المرتدات، وهو امر ربما يكون طبيعيا

ونحن نفضّل الطريقة الهجومية دائما ولن نتنازل عنها والايام المقبلة سوف تشهد تعديل الجوانب الدفاعية".

وعن غياب القائد علي خصيف قال "بكل تأكيد خسارة كبيرة على كل النواحي لكن ثقتنا بلا حدود بالحارسين الأخرين عادل أبوبكر وَعَبَد الرحمن العامري واثقون أيضا في قدرة الفريق على تقديم مباراة كبيرة وجيدة من أجل مواصلة مشوار الانتصارات في الدوري ، وأتمنى أن يحالف التوفيق اللاعبين وأن ينجح اللاعبون في استغلال الفرص".