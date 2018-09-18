تجاوزات جديدة للاعبين بالمنتخبات الوطنية لكرة القدم

المصدر: منصور السندي وجوني جبور –دبي

كشف اتحاد الكرة على لسان أمينه العام محمد بن هزام الظاهري عن قيام لاعبين بمنتخبات المراحل السنية بارتكاب تجاوزات ومخالفات جديدة اثناء وجودهم في معسكرات هذه المنتخبات، مشيرا الى أن اتحاد الكرة قرر إحالة هؤلاء اللاعبين الذين لم يتم الكشف عن أسمائهم الى لجنة الانضباط للتحقيق معهم وفقا لما تنص عليه اللائحة.

وقال بن هزام خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الثلاثاء بمقر اتحاد الكرة في دبي" تقرر إحالة بعض اللاعبين بمنتخبات المراحل السنية الى لجنة الانضباط لقيامهم بارتكاب مخالفات".

يذكر أن اتحاد الكرة كان قد عاقب لاعبي المنتخب عمر عبد الرحمن وعلي مبخوت ومحمد فوزي بسبب مخالفتهم للائحة المنتخب خلال مشاركة كأس الخليج التي أقيمت في الكويت في يناير الماضي.