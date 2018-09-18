الجزيرة يستعد لبني ياس بكامل نجومه باستثناء علي خصيف

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

استأنف فريق الكرة بنادي الجزيرة تدريباته أمس، بكامل نجومه استعداداً لمواجهة بني ياس بعد غدٍ، على استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي في الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي، بعد الراحة القصيرة التي حصل عليها اللاعبون لمدة يوم واحد.

وكان الجزيرة قد تغلب على الفجيرة السبت الماضي في الجولة الثانية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليصل إلى النقطة السادسة ويتصدر الدوري بالمشاركة مع الوحدة والشارقة والعين.

وشارك في المران جميع اللاعبين بمن فيهم قائد الفريق علي خصيف الذي سيغيب بداعي الإيقاف، بعد أن حصل على البطاقة الحمراء المباشرة في بداية الشوط الثاني من مباراة الفجيرة، ومن المتوقع أن يلعب بدلاً منه عبدالرحمن العامري.

من جانب آخر، قال المشرف العام على الفريق أحمد سعيد لـ«الإمارات اليوم»: «فريق الجزيرة يسير بخطى جيدة هذا الموسم واستطاع تحقيق العلامة الكاملة في الجولتين الأولى والثانية من منافسات دوري الخليج العربي بالفوز على شباب الأهلي والفجيرة، رغم الظروف الصعبة التي تعرض لها الفريق خصوصاً في مباراة الفجيرة الأخيرة التي أكملها بـ10 لاعبين، ونحن نتعامل بالقطعة هذا الموسم وننظر إلى كل مباراة على حدة مهما كان طرفها ونحترم جميع الفرق ولا توجد مباراة سهلة وأخرى صعبة بدليل مباراة الفجيرة الأخيرة التي كانت صعبة في معظم أوقاتها».

وأضاف «مباراة بني ياس مهمة جداً للجزيرة الذي يحاول خلالها تحقيق الفوز والاستمرار في صدارة الدوري، وهي كغيرها من المباريات لن تكون سهلة على الإطلاق، فالمنافس فريق قوي وقدّم مباراة كبيرة أمام الوصل خصوصاً في الشوط الأول، ويملك طموحاً مشروعاً في تحقيق نتيجة إيجابية».

وقال «الجهاز الفني يركز على بناء جيل قوي وقادر على الفوز بالبطولات، ولذلك فإن التركيز الأكبر في الوقت الحالي هو على الأكاديمية الجزراوية التي تزخر بالمواهب الشابة التي تستطيع حصد البطولات، ومنها دوري أبطال آسيا الذي سيكون هدفاً واضحاً للفريق في السنوات المقبلة، خصوصاً أنه يملك خبرة 14 عاماً من المشاركات الآسيوية».