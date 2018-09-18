لاعب بني ياس الهولندي ليروي سيشارك أمام الجزيرة

المصدر: إبراهيم الديـب ــ أبوظبـي

أكد إداري فريق الكرة بنادي بني ياس مرزوق المنصوري أن لاعب وسط الفريق المهاجم جورج ليروي سليم وسيشارك في مباراة الجزيرة التي تقام يوم الخميس المقبل على استاد محمد بن زايد بأبوظبي في الجولة الثالثة من منافسات دوري الخليج العربي، بعد ثبوت تعرضه لإصابة خفيفة في مباراة الوصل الماضية في الجولة الثانية للمسابقة لن تمنعه من المشاركة في المباراة.

وقال المنصوري لـ «الإمارات اليوم» «أثبتت الأشعة التي أجراها لاعب الفريق جورج ليروي سلامته من الإصابة التي تعرض لها في مباراة الوصل الماضية وخرج بسببها من الملعب ولم يكمل المباراة، وتدرب اللاعب مع زملائه، وهو جاهز تماما للمشاركة في مباراة الجزيرة».

وقال «سيفتقد بني ياس في هذه المباراة كلا من الظهير الأيسر مبارك المنصوري الذي لا يزال يمارس تدريبات علاجية بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الفجيرة بالجولة الأولى، واللاعب فيصل الخديم للإيقاف».

وأضاف «حصل اللاعبون على راحة لمدة يوم واحد بعد مباراة الوصل الأخيرة ويواصل الفريق تدريباته بجدية وروح عالية أملا في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الجزيرة رغم صعوبة المباراة أمام منافس قوي يلعب على أرضه وبين جماهيره ويشارك ثلاثة فرق في صدارة المسابقة حتى الآن ويضم بين صفوفه نخبة من أفضل اللاعبين في دوري الخليج العربي».

وأشار المرزوقي إلى أن لاعبي بني ياس يدركون أهمية وصعوبة المباراة، ويبذلون جهدا كبيرا في التدريبات من أجل التحضير الجيد لهذا اللقاء، وكلهم أمل في أن يخرج الفريق بنتيجة مرضية تسعد جماهيره.