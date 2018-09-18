«الانضباط» تغرّم زوران 2000 درهم

المصدر: منصور السندي - دبي

قررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم في أول اجتماع لها، أمس، في دبي، عقب تشكيلها الجديد برئاسة الدكتور حسن المرزوقي، بمقر الاتحاد في دبي، معاقبة مدرب العين، الكرواتي زوران ماميتش، بتغريمه 2000 درهم لاعتراضه على قرارات حكم مباراة فريقه أمام الشارقة في كأس الخليج العربي، وتغريم نادي بني ياس 10 آلاف درهم، بسبب تلفظ جمهوره بألفاظ غير لائقة تجاه حكم مباراة بني ياس والوصل، في الجولة الثانية من دوري الخليج العربي. وسمت اللجنة سعيد الحوطي نائباً لرئيس اللجنة، وعضو اللجنة حمدان رشود الزيودي، متحدثاً رسمياً باسم اللجنة.