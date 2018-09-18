كايو: أستطيع صناعة الأهداف أو التسجيل في كل مباراة مع الوصل

المصدر: أحمد طارق ــ دبي

أكد لاعب الوصل، البرازيلي كايو كانيدو، أن أداء «الإمبراطور» في بداية الموسم، لم يصل إلى أفضل درجاته، مشيراً إلى أن الفريق يحتاج إلى الوقت حتى يقدم مستويات مميزة مثلما فعل في آخر موسمين، بينما أشار إلى قدرته على صناعة الأهداف أو تسجيلها مع «الأصفر» في كل مباراة يشارك فيها مع الفريق.

وقال كايو لـ«الإمارات اليوم» إنه سعيد بخوضه موسمه الخامس مع الوصل، مشيراً إلى أنه يعتبر نفسه في بيته ومن أبناء النادي، مؤكداً أنه بات متعلقاً بـ«الإمبراطور» والجمهور، ويتمنى أن يسهم في إسعادهم في الموسم الحالي بتحقيق بطولة واحدة على أقل تقدير.

وأضاف: «لقد قدمنا أداء جيد جداً الموسم الماضي، وحققنا نتائج ممتازة، وكنا قريبين من الفوز ببطولة، خصوصاً بعدما وصلنا إلى نهائي بطولتي كأس رئيس الدولة، وكأس الخليج العربي، ولكن لم يحالفنا التوفيق في المحطة الأخيرة».

وتابع: «لا شك أنه بعد اللعب مع الوصل أربعة مواسم، ورؤية شغف الجمهور وعشاق الفهود، ورغبتهم في عودة الفريق لتحقيق الألقاب، تجعلنا أكثر حرصاً على تحقيق النتائج الإيجابية، والمنافسة على البطولات، إذ إننا كلاعبين نتمنى أن يتم وضع صورنا داخل جدران استاد زعبيل، ونحن نحمل الكؤوس، وأن نصبح من تاريخ النادي، مثلما نشاهد صور اللاعبين السابقين الذين حققوا ألقاباً مع الأصفر».

وتحدث اللاعب البرازيلي عن طموحاته في إحراز الأهداف مع الوصل، وقال: «وظيفتي أنني ألعب في خط الهجوم، وبالتأكيد المطلوب مني هو إحراز الأهداف وصناعتها، ومساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات، وأنا من جانبي لدي القدرة على إحراز الأهداف أو صناعتها في كل مباراة ألعبها بقميص الوصل، وأتمنى أن أحقق أرقاماً أفضل من التي حققتها في المواسم الماضية».

وأشاد كايو بقدرات الثلاثي البرازيلي فابيو ليما ورونالدو مينديز وفينسيوس ليما، وقال: «ليما بالتأكيد يقدم مستويات ممتازة في المواسم الأربعة التي لعبها مع الوصل، والأمر نفسه بالنسبة إلى رونالدو، كما أن انضمام فينسيوس ليما إلى الفريق يعد إضافة جيدة جداً، خصوصاً أن من السهل تأقلمه معنا، وأمر رائع أن يكون هناك أربعة لاعبين برازيليين، حيث ستكون لغة التفاهم سهلة بيننا».

أما بالنسبة إلى بداية الوصل في مسابقتي الدوري وكأس الخليج العربي، والنتائج التي حققها، قال: «بدأنا الموسم بخوض مباراة قوية أمام الاتحاد السعودي في كأس العرب للأندية الأبطال، وقدمنا مباراة جيدة، وحققنا نتيجة ممتازة بالتعادل بهدف لكل فريق خارج أرضنا، كما بدأنا الدوري بتحقيق الفوز على دبا الفجيرة، بينما في مسابقة كأس الخليج العربي لم تكن النتائج على قدر التطلعات بالتعادل مع اتحاد كلباء والخسارة من الوحدة، كما أن التعادل مع بني ياس في الدوري، يجعلنا أكثر حرصاً على التركيز في مباراة الإمبراطور المقبلة في الدوري أمام الوحدة، التي لن تكون مباراة سهلة أمام فريق قوي، حقق نتائج جيدة منذ بداية الموسم، كما أن المباراة ستقام على أرضه ووسط جمهوره، ولكننا سنقدم كل ما لدينا، وأرى أنه يجب الصبر على الفريق، إذ إننا في بداية الموسم، وأتوقع أن يتحسن النتائج مع خوض المباريات، وزيادة الانسجام للاعبين مع القيادة الفنية الجديدة، للمدرب الأرجنتيني غوستافو كونتيروس».

كايو:

- انضمام فينسيوس ليما إلى الفريق يعد إضافة جيدة جداً.

- أتوقع تحسن النتائج مع خوض المباريات وزيادة الانسجام.