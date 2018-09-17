اليماحي: الوقت غير مناسب لتقييم مستوى «أجانب الفجيرة»

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

أفاد رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة، ناصر اليماحي، بأن «الحُكم على مستوى اللاعبين الأجانب في الوقت الحالي سابق لأوانه، خصوصاً أنهم يلعبون معاً لأول مرة، ولم يشاركوا إلا في أربع مباريات فقط، ولم يلعب الأجانب الأربعة مجتمعين في مباراة واحدة حتى الآن، ويحتاجون إلى مزيد من الوقت للانسجام والتأقلم مع ظروف دوري الإمارات، خصوصاً ظروف الطقس والرطوبة العالية».

وقال اليماحي لـ«الإمارات اليوم»، بعد مباراة فريقه أمام الجزيرة، أول من أمس، في الجولة الثانية لدوري الخليج العربي، التي انتهت بخسارة الفجيرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين: «أعتقد أن المستوى الذي قدمه لاعبو الفجيرة الأجانب في مباراة الجزيرة لا بأس به، قياساً بأنها المرة الأولى التي يلعبون فيها سوياً في عدد محدود من المباريات، ومازال الوقت مبكراً على الحُكم على مستوياتهم، ولابد من الانتظار حتى تكتمل المنظومة كاملة ويتواجد اللاعبون الأربعة داخل الملعب، ولابد من الصبر عليهم، خصوصاً أننا مازلنا في بداية الموسم».

وأضاف: «أداء الفريق أمام الجزيرة كان جيداً، واختلف تماماً عن أدائه في مباراة كأس الخليج العربي، التي لعب بها المدرب بتشكيلة مختلفة، وأن الفريق صادفه سوء حظ كبير، خصوصاً في الشوط الثاني، وكان قريباً من التعادل، وسجل الجزيرة أهدافه من أخطاء في التمركز والتغطية».

فوزي: طرد القائد أربك حساباتنا

قال مدافع الجزيرة محمد فوزي: «إن طرد قائد الفريق علي خصيف، في بداية الشوط الثاني، أربك الفريق، وتسبب في تراجع الأداء نوعاً ما بعد النقص العددي في الصفوف، ما أدى إلى دخول هدفين في مرمانا». وقال لـ«الإمارات اليوم»: «أحيي جميع اللاعبين على تماسكهم وقتالهم حتى نهاية المباراة والاحتفاظ بالفوز الثمين، في ظل هذه الظروف، خصوصاً ثلاثي الهجوم والوسط الذين قاموا بتنفيذ رائع للهجمات المرتدة، التي أسفرت عن هدفين والفريق يلعب ناقصاً».

وأضاف: «لابد من القتال حتى الجولة الأخيرة من الدوري، حتى يمكن التتويج باللقب».

وأشاد فوزي بالأسلوب بما قام به المدير الفني، مارسيل كايزر، بعد طرد خصيف، للحفاظ على أداء وشكل الفريق، وقال: «المدرب قام بعمل رائع للتغلب على النقص بعد طرد خصيف، وإنه ينتهج الأسلوب الأمثل في كل مباراة، وسيكون للجزيرة شأن كبير معه هذا الموسم».

فارس جمعة: الفوز أهم من الأداء

قال مدافع الجزيرة الدولي، فارس جمعة: «إن تحقيق الفوز في الجولات الأولى من بطولة دوري الخليج العربي أهم من الأداء، في ظل رغبة الفريق في تجميع أكبر عدد من النقاط، حتى يمكنه الدخول مبكراً في المنافسة على درع الدوري». وقال فارس لـ«الإمارات اليوم»: «أعتقد أن كل الفرق يركز في بدايات الدوري على تحقيق الفوز أكثر ما يركز على الأداء الجميل، حتى يجمع أكبر عدد من النقاط، وبعيداً عن ذلك، فإن اللاعبين يواجهون صعوبة كبيرة في تقديم الأداء الجميل، في ظل ارتفاع درجة الحرارة».

وعن مباراة الفجيرة قال: «أدينا مباراة جيدة، وبالتأكيد فإن هناك أخطاءً سيعمل المدير الفني على علاجها في الفترة المقبلة».

