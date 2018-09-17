أحمد مبارك: أطالب لاعبي الشارقة بعدم الغرور

المصدر: منصور السندي - الشارقة

وصف عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي الشارقة مدير شؤون الاحتراف، أحمد مبارك، الفوز الكبير الذي حققه الشارقة على النصر بستة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعت الفريقين الجمعة الماضية، ضمن الجولة الثانية لدوري الخليج العربي، بأنها تمثل بداية قوية للفريق، مطالباً اللاعبين بعدم الغرور، وتمنى ألا تكون هناك ثقة زائدة بعد هذا الفوز الكبير، مؤكداً أهمية استمرارية الفريق بهذه الروح خلال مبارياته المقبلة، معتبراً أن اللاعبين الأجانب شكلوا إضافة للفريق، مشيراً إلى أن مدرب الفريق عبدالعزيز العنبري، سيعمل على معالجة بعض الأخطاء التي صاحبت المباراة، ولن يجعلها تمر مرور الكرام، خصوصاً تسجيل النصر ثلاثة أهداف، بعدما كان متأخراً في المباراة بخمسة أهداف في الشوط الأول.

وقال أحمد مبارك في تصريحات صحافية: «أشكر اللاعبين والجهازين الفني والإداري على ما قدموه خلال المباراة، وأشكر الجمهور الشرقاوي على وقفته مع الفريق، وأتمنى أن يستمر دائماً في حضوره مع الفريق».

وأضاف: «الفوز الذي حققه الفريق على النصر يمثل البداية، ويجب ألا نستعجل على الفريق، كما أدعو لاعبي الفريق إلى ضرورة الاستمرارية، كونها تمثل أهم نقطة في كل انطلاقة».

وقفز الشارقة برصيده إلى ست نقاط من مباراتين فقط محتلاً المركز الأول مع الوحدة في ترتيب فرق دوري الخليج العربي، إذ يتساوى الفريقان في الرصيد والأهداف، حيث كان قد حقق الفوز في الجولة الأولى على الظفرة بأربعة أهداف، وعاد وفاز على النصر في الجولة الثانية للدوري بستة أهداف مقابل ثلاثة، رافعاً رصيده من الأهداف إلى 10.

وبشأن بعض الأخطاء التي صاحبت أداء الشارقة، خلال المباراة وعودة النصر وتسجيله ثلاثة أهداف في مرمى الشارقة، قال مبارك: «أشكر من أسهم في هذا الفوز، وبالفعل هناك بعض السلبيات والأخطاء لابد من الانتباه والتركيز عليها، ومثل هذه الأخطاء يجب ألا تمر مرور الكرام، لكن مدرب الفريق

عبدالعزيز العنبري لن يقصّر، وسيعمل على تلافي مثل هذه الأخطاء».

سواريز: أنظر لمصلحة الشارقة وليس للألقاب الشخصية

أكد محترف الشارقة، ويلتون سواريز، أنه «يدخل كل مباراة وهدفه الإسهام في تحقيق الفوز»، معتبراً أن وجود اللاعبين ريان منديز وإيغور، إضافة إلى اللاعبين المواطنين، ساعد على تعزيز الجانب الهجومي للشارقة، مشدداً على أن تسجيل الأهداف شيء جميل، لكنه ينظر دائماً لمصلحة الفريق، بعيداً عن الألقاب الشخصية، معتبراً أن الأهم هو الخروج بمستوى جيد وتحقيق نتائج إيجابية.

وقال سواريز في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الشارقة: «الفوز على النصر مجرد ثلاث نقاط، وعلينا كلاعبين بذل كل ما لدينا في المباريات المقبلة، لأنها مباريات صعبة وتحتاج إلى دعم الجميع». وأضاف: «لن أنسى الجماهير الشرقاوية التي حضرت وآزرت الفريق بقوة أمام النصر، رغم الحرارة العالية والرطوبة المرتفعة، فأشكرهم على كل ما يقدمونه من دعم للاعبين والنادي».

وسجل سواريز «سوبر هاتريك» في مرمى النصر.