زوران: «دوليو العين» يظهرون بمستوى سيّئ بعد العودة من المنتخب

المصدر: معاذ كمبال - العين

أعرب مدرب فريق العين، الكرواتي زوران ماميتش، عن انزعاجه من أداء لاعبي الفريق في مواجهة الظفرة التي أقيمت أول من أمس، في الجولة الثانية من دوري الخليج العربي وانتهت بفوز العين بهدفين لهدف، وأشار إلى أن السبب يكمن في عودتهم من معسكر المنتخب الوطني، وتساءل حول كيفية الحصص التدريبية التي يخضع لها اللاعبون هناك، مشيراً إلى أن فريقه في الشوط الثاني أظهر جدية وضاعف اللاعبون من جهودهم، وقال «بصورة عامة أؤكد لكم أنه بالمستوى الذي ظهر عليه الفريق، لا أعتقد أننا كنا نستحق الفوز على الظفرة».

وقال في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «عندما عاد (الدوليون) من معسكر المنتخب الوطني قبل مباراة كأس سوبر الخليج العربي أمام الوحدة لم نظهر بالصورة المعتادة في الشوط الأول، وهو السيناريو ذاته الذي واجهناه أمام الظفرة، عندما يعود لاعبو فريقي من المنتخب يظهرون بمستوى سيّئ، ولا اختلاف حول أنواع الجرعات التدريبية هنا وهناك، ولكن وضع اللاعبين بصورة عامة غير جيد كما أنهم لا يكونون سعداء بعد العودة من المعسكر، ويحتاجون إلى وقت للتأقلم مع الفريق».

وتابع: «يفتقدون إلى عنصر السرعة واللياقة البدنية والطاقة المطلوبة، كما أنهم لم يشاركوا مع المنتخب في المباريات بالصورة المطلوبة، إذ لعب محمد أحمد خمس دقائق فقط، وأحمد برمان 10 ومحمد عبدالرحمن 20 دقيقة وعامر عبدالرحمن مباراة واحدة وريان يسلم كذلك، الأمر الذي يعتبر صعباً بالنسبة لي كمدرب مسؤول عن نتائج فريقي مع الاحترام لتحضيرات المنتخب».

وكان فريق العين في طريقه للخسارة الأولى في دوري الخليج العربي، حينما كان متأخراً بهدف أمام الظفرة حتى الدقيقة 80، قبل أن يتمكن من الفوز 2-1.

وشهدت المباراة بقاء المدافعين الدوليين محمد أحمد ومهند العنزي في دكة الاحتياط، بينما شارك أحمد برمان في الدقيقة 82 في مكان محمد عبدالرحمن الذي غادر الملعب بديلاً، بينما أكمل المباراة من الدوليين كل من خالد عيسى وإسماعيل أحمد وعامر عبدالرحمن وريان يسلم وبندر الأحبابي.

الهاجري: سنتجاوز جميع التحديات

أكد رئيس شركة نادي العين لكرة القدم، غانم الهاجري، أن الوضع الفني للاعبين الدوليين في لقاء الظفرة كان مشابهاً لما واجهة «الزعيم» في لقاء كأس سوبر الخليج العربي أمام الوحدة.

وقال الهاجري في تغريدة على «تويتر»: «ما أشبه الليلة بالبارحة، الله يعينكم يا الدوليين ويعين جماهير الزعيم، نقدر ونثمن ما تقدمونه وتأكدوا أننا معاً سنتجاوز جميع التحديات، في 24 ساعة ما هو الممكن وما هو غير الممكن، الله يصبرنا على الجاي، ويعديها على خير».