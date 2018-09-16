شباب الأهلي يبدأ «تصحيح المسار» من عجمان

المصدر: سيد مصطفى - دبي

تمكّن شباب الأهلي - دبي من تصحيح بدايته المتعثرة في دوري الخليج العربي، وتمكّن من تحقيق أول فوز له هذا الموسم على حساب عجمان، بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما، أمس، على استاد راشد بن سعيد في ختام المرحلة الثانية من المسابقة.

وكان شباب الأهلي قد استقبل خسارة كبيرة، في الجولة الماضية، من الجزيرة 5-4، قبل أن يعود ويخسر من الوحدة في كأس المحترفين بهدف دون رد.

وتقدم شباب الأهلي عن طريق محمد جابر (41)، قبل أن يُدرك المغربي، عادل هرماش، التعادل لمصلحة البرتقالي (53)، ثم أعاد الأرجنتيني، ايملياتو فيتشو، التقدم لفريقه (64)، وسجل الهدف الثالث جامين جافير، وهي النتيجة ذاتها التي انتهت بها مباراة الفريقين في الموسم الماضي وعلى الملعب ذاته.

وجاءت المباراة حافلة بالإثارة والتقلبات، بدأها عجمان بشكل جيد، إذ أظهر سريعاً نيته الهجومية، إذ تمكن عادل هرماش من تهديد مرمى شباب الأهلي - دبي، من تسديدة استقرت في أحضان الحارس ماجد ناصر(7).

وحافظ أصحاب الأرض على نسقهم الضاغط، عن طريق الثنائي ستنالي ومامي بابا، الذي توغل وسط دفاع شباب الأهلي دبي، وسقط داخل الصندوق مطالباً بضربة جزاء، من دون استجابة من حكم اللقاء، حمد علي يوسف.

وجاءت المحاولات المعاكسة من جانب شباب الأهلي - دبي، على مرمى عادل الحوسني، حيث لم يجد المالدوفي لوفانور المعاونة المطلوبة من زملائه، فضاع جُهده هباءً خلال الـ20 دقيقة الأولى من الشوط الأول.

وكاد لوفانور «المُجتهد» أن يباغت منافسه بهدف، حينما توغل بمجهود فردي من الجهة اليسرى، وانفرد بالحارس الذي تصدى للمحاولة بنجاح، وأبعد الكرة من دون أن تجد المتابع (22).

ولكن البرتقالي استفاق بعد محاولة لوفانور، وهدد ستانلي مرمى ماجد ناصر، بتسديدة من على حافة الصندوق كان لها الحارس بالمرصاد (24).

وحاول الأرجنتيني ايملياتو فيتشو أن يعلن عن وجوده، عبر تسديدة ضلت طريقها للشباك ومرت فوق العارضة (28)، ليتحسن من بعدها أداء شباب الأهلي، ما أجبر لاعبي عجمان على التراجع بعض الشيء إلى نصف ملعبهم، من دون أي خطورة.

واستطاع الفريق الضيف أن يستغل أفضليته بتسجيل هدف التقدم عن طريق محمد جابر، الذي استغل «دربكة دفاعية» أمام مرمى عجمان، واستطاع أن يضع الكرة داخل الشباك، وسط اعتراض من لاعبي عجمان، بداعي وجود خطأ لمصلحة عادل هرماش.

وكاد شباب الأهلي دبي يعود إلى غرفة الملابس بهدف آخر، بعد أن راوغ ايملياتو فيتشو، حسن زهران وسدد كرة أرضية حوّلها «الحوسني» إلى ضربة ركنية (45+1).

وبدأ عجمان الشوط الثاني بشكل قوي، وأظهر في العديد من المحاولات رغبته الجادة في إدراك التعادل، اذ هدد مرمى ماجد ناصر في أكثر من محاولة، كان أبرزها تسديدة مامي بابا وأمسكها الحارس.

وجاءت الانفراجة لمصلحة البرتقالي، عن طريق عادل هرماش، الذي استغل تمريرة سحرية من مامي بابا، وهو على بوابة المرمى، أسكنها بسهولة الشباك ليعود بفريقه إلى المباراة.

وشهدت الدقيقة 64 لحظة فارقة في المباراة، عندما أبعد القائم كرة ستانلي التي لعبها من فوق الحارس، لترتد إلى هجمة مرتدة سريعة، تمكن ايملياتو فيتشو من استغلالها بشكل مثالي، حيث تمكن من ضرب دفاع البرتقالي وانفرد بالمرمى، ليودع الكرة سهلة علي يمين عادل الحوسني.

وتمكن جامين جافير من حسم النتيجة لمصلحة شباب الأهلي - دبي بتسجيله الهدف الثالث، مستغلاً هفوة من المدافع محمد سبيل، سدد منها على يمين الحارس.

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