يوفانوفيتش: لا أفهم ماذا يحدث للنصر.. وأعتذر لجمهور الفريق

المصدر: منصور السندي - الشارقة

شعر مدرب فريق النصر الصربي يوفانوفيتش، بالصدمة نتيجة تلقي النصر الخسارة الثانية على التوالي في أول مباراتين بدوري الخليج العربي، حيث كانت هزيمة أول من أمس، موجعة لأنها بسداسية مقابل ثلاثة أهداف أمام فريق الشارقة، ما جعل المدير الفني للعميد لا يعرف ماذا حصل للنصر.

وقال يوفانوفيتش في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: «لا أفهم ماذا يحدث للنصر، لأن لا أحد توقع هذه الهزيمة بهذا الشكل، والحقيقة أنني أقدم اعتذاري لجمهور العميد على ما حصل، وأعدهم بأنني سأسعى لتصحيح الأمر، خصوصاً أن الوقت لايزال بأيدينا ونحن في بداية الدوري».

وأرجع المدرب الأهداف الستة إلى الأخطاء الدفاعية المؤثرة التي وقع فيها لاعبو النصر، وقال:

«تلقي خمسة أهداف من الشارقة في الشوط الأول صعّب من مهمة الفريق في العودة، ومن حق جمهور النصر أن يحزن لهذه الخسارة، لأنها ثقيلة وغير متوقعة، لكنها ليست نهاية المطاف، وهذه حال كرة القدم يوم لك وآخر عليك، لكن عليهم التعلم من الأخطاء التي حدثت».

وأضاف: «الأخطاء التي وقع فيها النصر خلال المباراة كان معظمها في خط الدفاع، لذلك نسعى لمعالجة هذا الأمر».

وأضاف: «ما صعّب من مهمة النصر أيضاً أن الشارقة كان يدافع بكل فريقه تقريباً، على الرغم من تسجيله في مرمانا». واعترف يوفانوفيتش بأن «الملك» استحق الفوز الكبير، واعتبر الأخطاء التي حصلت من لاعبيه «غير طبيعية»، ودعا الى أهمية أن تكون هناك وقفات مع النفس من خلال التدريبات، خصوصاً أنه يعرف جميع اللاعبين منذ خمس سنوات ويثق بهم جيداً، وطبيعي جداً أن يمر الفريق بيوم صعب لكن القادم سيكون أفضل.

واعترف من جانبه، قائد فريق النصر أحمد إبراهيم بأنهم كلاعبين ارتكبوا أخطاء كبيرة ويستحقون عليها العقاب، وأكد في تصريحات صحافية: «تكررت أخطاؤنا خلال المباراة ما جعل الفريق يخسر بنتيجة كبيرة»، معتبراً أن ما حدث يجب أن تعقبه جلسات مكاشفة ومحاسبة صارمة لإعادة التوازن الكامل للفريق.

وأضاف: «أدعو نفسي وجميع لاعبي الفريق إلى وقفات لمحاسبة شاملة مع النفس، لأن ما حدث في مباراة الشارقة غير معقول وغير مبرر، ولا يمكن أن يمر دون محاسبة».

العنبري: ثلاثية النصر في شباكنا أمر مقلق

وصف مدرّب فريق الشارقة عبدالعزيز العنبري، استقبال شباك فريقه ثلاثة أهداف، خلال مباراته أمام النصر، رغم فوزه الكبير بستة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، بأنه أمر مقلق، وسيعمل على مراجعته خلال التدريبات المقبلة للفريق.

وأضاف العنبري، خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة، «الشارقة استفاد كثيراً من خسارته أمام العين بأربعة أهداف، حيث كشفت هذه المباراة العديد من السلبيات خصوصاً ما يتعلق بالانضباط التكتيكي للفريق، الذي كان غائباً في مباراة العين، على عكس مباراة النصر، فقد تحلى الفريق بكامله بالانضباط التكتيكي، والروح الجماعية، لذلك كان شكل أداء الفريق مغايراً في المباراة». وشدد مدرب الشارقة على أنه راضٍ تماماً عما قدمه الفريق أمام النصر، وكذلك أمام العين، مؤكداً أنه يتمنى أن يحافظ الفريق على روح الانتصارات والأداء المميز في الملعب.