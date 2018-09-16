النصر ينفي إقالة يوفانوفيتش.. ويبحث عن مهاجم صريح

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

نفى مصدر مقرب من نادي النصر صحة الأخبار المتداولة والخاصة بإقالة المدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش، عقب الخسارة الكبيرة من الشارقة. وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه لـ«الإمارات اليوم»: «لا صحة لما يتم تداوله عن إقالة مدرب النصر، لأن ما تعرض له الفريق في مباراة الشارقة نتيجة أخطاء فردية لا تغتفر، وهناك أمور أخرى أسهمت في ذلك مثل مرض محمد عايض، وإجهاد خليفة مبارك».

وأضاف: «تم إنهاء التعاقد مع المدافع اللبناني جوان العامري، عقب التوقيع مع محمد مرزوق، الذي عاد لنادي شباب الأهلي، ومحمد عايض، والحقيقة أننا عانينا مشكلات في الفريق، بينها في حراسة المرمى عقب غياب أحمد شامبيه، لأربعة أشهر، وخط الدفاع، والمهاجم الصريح، وستكون الأولوية للتعاقد مع مهاجم صريح بمستوى عالٍ، أما الخطوط الباقية فقد يتم تداركها بعودة المصابين».