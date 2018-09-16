6 عوامل وراء سداسية الملك التاريخية في شباك العميد

المصدر: منصور السندي - الشارقة

حقق الشارقة فوزاً تاريخياً غير مسبوق على ضيفه النصر بستة أهداف مقابل ثلاثة أول من أمس، في الجولة الثانية لدوري الخليج العربي، ليقفز رصيد الشارقة إلى ست نقاط في مباراتين سجل فيهما 10 أهداف (بعد رباعيته في الظفرة في الجولة الأولى)، ويظل النصر من دون نقاط في أول مباراتين في الدوري، عقب خسارته الأولى أمام عجمان 1-0.

وأحدثت الخسارة هزة عنيفة داخل النصر بسبب الأهداف الستة، بجانب أنها الهزيمة الثانية على التوالي، وترصد «الإمارات اليوم» ستة عوامل وراء انهيار العميد أمام الملك.

وكان أول هذه الأسباب هدفين مبكرين من الشارقة، من ركلتي جزاء احتسبهما الحكم محمد عبدالله حسن في الدقيقتين 7 و14 من الشوط الأول، ما أربك حسابات النصر، وأدى لاهتزاز ثقة لاعبيه بأنفسهم، في مقابل رفع الحالة المعنوية للاعبي الشارقة.

وثاني هذه العوامل، الأخطاء الدفاعية المؤثرة من النصر، التي استغلها الشارقة وسجل منها عدداً كبيراً من الأهداف، خصوصاً في الشوط الأول، بينها أخطاء عديدة من المدافعين وكذلك حارس النصر.

والعامل الثالث، هي الأهداف الخمسة التي سجلها الشارقة في الشوط الأول، وأدت لانهيار تام لدفاع النصر، وكذلك معنويات لاعبيه، ليستسلم الفريق للهزيمة.

رابعاً، الطريقة التي لعب بها مدرب النصر الصربي يوفانوفيتش في المباراة خصوصاً مع عدم تمكنه من معالجة الثغرات الدفاعية، وعدم تمكنه من إيجاد الحلول المناسبة لها في الوقت المناسب خلال المباراة، خصوصاً في الشوط الأول الذي شهد سيطرة كاملة للشارقة، وحتى التبديلات التي أجراها يوفانوفيتش في الشوط الثاني لإنقاذ الموقف كانت غير موفقة.

خامساً، كان عدد كبير من لاعبي الشارقة متألقاً بشكل كبير في المباراة، وظهر مجموعة منهم في جميع خطوط الفريق في هذه المباراة بمستوى فني عال جداً وتباروا في هز شباك فريق النصر، وكان أكثر لاعب متألق، هداف المباراة البرازيلي ويلتون سواريز صاحب السوبر هاتريك في اللقاء، وكذلك زميلاه إيغور وريان مينديز. وكان لدفاع الشارقة ومن خلفه الحارس عادل الحوسني دور كبير في الحد من خطورة النصر.

وأخيراً، نجح مدرب الشارقة عبدالعزيز العنبري في التعامل مع مجريات المباراة بذكاء كامل، وحسمه اللقاء لمصلحة فريقه من الشوط الأول، عندما تمكن فريقه من استغلال الأخطاء الدفاعية. وأدت الطريقة التي خاض بها العنبري المباراة وكذلك تدخلاته على مدار الشوطين في إرباك حسابات مدرب النصر، الذي وقف عاجزاً عن إيجاد حلول للتعامل مع المباراة.

العوامل الـ 6

1- هدفان مبكران للشارقة.

2- أخطاء دفاعية بالجملة للنصر.

3- خماسية الشوط الأول لـ«الملك».

4- أسلوب المدرب يوفانوفيتش.

5- تألق لاعبي الشارقة، خصوصاً الأجانب.

6- ذكاء المدير الفني للشارقة عبدالعزيز العنبري.