الوحدة في «قمة السعادة».. مطر يتألق والمحترفون يسجلون

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

عزز الوحدة صدارته لدوري الخليج العربي بعد أن حقق انتصاره الرابع في الموسم، والثاني في دوري الخليج العربي، وذلك على حساب مستضيفه دبا الفجيرة 4-1، أمس، ليرفع العنابي رصيده إلى ست نقاط، فيما بقي رصيد دبا الفجيرة خالياً من النقاط.

وشهدت المباراة تألق نجم الوحدة اسماعيل مطر بقيادته لخط وسط فريقه بشكل فاعل من خلال اللمسات الجميلة للأرجنتيني تيغالي والمغربي باتنا والبرازيلي ليوناردو، أرسل من خلالها «سمعة» رسالة لمدرب المنتخب الوطني، الإيطالي ألبيرتو زاكيروني، مفادها أنه يستحق الانضمام للمنتخب، بينما اقتصر التألق من طرف النواخذة على اللاعب المغربي إدريس فتوحي.

افتتح دبا الفجيرة تسجيل الأهداف عن طريق أحمد خميس بكرة رأسية في الدقيقة الرابعة، مستفيداً من مناولة عرضية لعبها له الأردني ياسين البخيت.

واستفاد الوحدة من خلل في التمركز الخاطئ لدفاعات دبا الفجيرة ليسجل هدف التعادل بواسطة المغربي مراد باتنا في الدقيقة 13، إثر تمريرة أرضية مرت من أمام مدافعي دبا الفجيرة ووصلت إلى باتنا غير المراقب الذي أودعها الشباك.

ولم تمر سوى دقائق قليلة حتى تقدم الوحدة بالهدف الثاني عن طريق الأرجنتيني تيغالي في الدقيقة 17 من هجمة تبادل فيها الكرة مع البرازيلي رونالدو والمغربي مراد باتنا قبل أن تصل الكرة بينية إلى تيغالي الذي لم يجد صعوبة في إيداعها المرمى. وأضاع أحمد خميس فرصة إدراك هدف التعادل بعد كرة أرسلها له إدريس فتوحي إلا أن كرته تصدى لها الحارس محمد الشامسي، وحصل الوحدة على ضربة جزاء بعد إعثار مراد باتنا من قبل محمد سيف في الدقيقة 24، انبرى لها البرازيلي ليوناردو مسدداً الكرة على يسار حارس دبا عبدالله سلطان معلناً تقدم الوحدة بالهدف الثالث في الدقيقة 26.

وكاد دبا الفجيرة يقلص النتيجة عن طريق رأسية محمد سيف مرت بجوار القائم في الدقيقة 34، ومثلها تسديدة أرضية للمغربي فتوحي في الدقيقة 40 ذهبت للخارج أيضاً. وفي الدقيقة 44 لجأ حكم المباراة عمر آل علي إلى تقنية الفيديو لإلغاء هدف كان قد احتسبه للوحدة بعد انفراد الأرجنتيني تيغالي الذي سدد الكرة التي ارتطمت من العارضة وسقطت على خط المرمى، وفي الدقيقة 55 أضاع دبا الفجيرة فرصة تقليص النتيجة بعد تسديدة للمغربي إدريس فتوحي أبعدها الحارس الى ركنية، وأضاع تيغالي فرصة هدف جديد عندما انفرد بالمرمى في الدقيقة 58، ونجح في مراوغة الحارس، لكنه سدد الكرة إلى الخارج.

ونجح الوحدة في تعزيز النتيجة بتسجيله الهدف الرابع عن طريق الأرجنتيني تيغالي في الدقيقة 77، مستفيداً من مناولة لزميله مراد باتنا، ونجح حارس الوحدة محمد الشامسي في التصدي لهجمتين متتاليتين في الدقيقة 81 بعد تسديدتين من أحمد خميس، لتنتهي المباراة بفوز العنابي 4-1.

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