استقبال حافل لنجوم منتخب أصحاب الهمم بعد التتويج الآسيوي

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

حظيت بعثة منتخب أصحاب الهمم باستقبال حافل لدى وصولها إلى مطار دبي الدولي، تثميناً للإنجاز الذي حققه فرسان الإرادة في بطولة آسيا واوقيانوسيا لرفعات القوة، التي استضافتها العاصمة اليابانية طوكيو بمشاركة 200 لاعب ولاعبة يمثلون 30 دولة آسيوية.

وكان البطل محمد خميس قد انتزع فضية فئة وزن 97 كغم، في المقابل فازت نجمة المنتخب، هيفاء النقبي، ببرونزية فئة وزن 74 كغم. وأهدت البعثة هذا الإنجاز إلى أصحاب السمو الشيوخ وشعب الإمارات.

وضمت البعثة، بجانب البطلين محمد خميس وهيفاء النقبي، كلاً من اللاعبين أحمد خميس، وعادل شانبيه، وسيف الزعابي، وموزة الزيودي، وراشد حسن. وكان على رأس مستقبلي البعثة ذيبان سالم المهيري، الأمين العام باتحاد الإمارات لرياضة أصحاب الهمم.

وقال المهيري في تصريحات صحافية: «كنا ننتظر هذا الإنجاز بفارغ الصبر كما عودونا، واليوم اكتملت الفرحة بعد وصولهم أرض الوطن»، مؤكداً أن القيادة الرشيدة تولي هذه الفئة اهتماماً كبيراً، وهو السبب الرئيس خلف هذه الإنجازات، حيث بات اليوم فرسان الإرادة الإماراتية يقارعون أبطالاً لهم وزن وثقل في رياضة أصحاب الهمم، ولا يستهان بهم، لكنهم أثبتوا جدارتهم، واستطاعوا انتزاع الميداليات.

وقال رئيس البعثة، رئيس اللجنة الرياضية وشؤون المنتخبات بالاتحاد، عبدالله الفلاسي، إن فرسان الإرادة لديهم عزيمة قوية وإرادة حديدية لاجتياز صعاب المنافسة وقوة التحدي، والتي اكتسبوها من رعاية ودعم القيادة الرشيدة لهم. وأشار إلى أن أصحاب الهمم دائماً يكونون حريصين على أن يعكسوا الوجه الحضاري للدولة، وتجسيد مكانتها ومكانة أبنائها.

من جانبه، قال محمد خميس إن هذا المحفل كان بروفة قوية، خصوصاً أن المنتخب يستعد بقوة لمنافسات الألعاب البارالمبية في إندونيسيا أكتوبر المقبل، مؤكداً أن طوكيو كانت فرصة جيدة لجميع اللاعبين، لتفادي الأخطاء الفنية ومعالجتها، ومعرفة المستويات التي وصل إليها بقية المنافسين الآخرين.

وأكدت النقبي أن الإنجاز لم يأت من فراغ، إنما نتاج جهد بذل على كل الأصعدة، مشيرة إلى أن المنتخب عازم على الاستمرار في درب التفوق والنجاح.

محمد خميس توج بفضية في بطولة رفعات القوة الآسيوية بطوكيو، وهيفاء النقبي أحرزت ميدالية برونزية.