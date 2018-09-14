المصدر: دبي-الامارات اليوم.

تعليقات

أغلق لاعب الوصل، البرازيلي رونالدو، خاصية التعليق على الصور ومقاطع الفيديو، التي ينشرها على حسابه في «إنستغرام»، إذ يواجه انتقادات كبيرة في الفترة الأخيرة، بسبب تراجع مستواه.

قيد

لم يقيّد نادي شباب الأهلي اللاعب حبيب الفردان، حتى الآن في صفوف الفريق الأول، وذلك على الرغم من عودته من فريق النصر، وانتظامه في التدريبات، إذ لم يتم حسم مستقبل اللاعب الدولي مع شباب الأهلي.

زاكيروني

علمت «الإمارات اليوم» أن مدرب المنتخب زاكيروني، سيعقد جلسة تقييم فنية شاملة، تتعلق بأداء اللاعبين في الفترة الماضية، قبل التفكير في إجراء بعض التغييرات في قائمة المنتخب، من خلال استبعاد لاعبين، وضم عناصر جديدة.

بن غليطة

رفض رئيس اتحاد الكرة، مروان بن غليطة، إجراء أي مقابلات صحافية مع وسائل الإعلام، عقب انتهاء الجمعية العمومية الأخيرة للاتحاد، أو الحديث عن الأمور الخاصة بالمنتخب، معللاً ذلك بأن هناك متحدثاً رسمياً للاتحاد.

ديدا

طالبت جماهير الشارقة، إدارة النادي بعدم التفريط في الحارس أحمد ديدا، بعدما تردد أنه تلقى عرضاً من نادي النصر.

وكان مدرب الشارقة، عبدالعزيز العنبري، قد قال إنه متمسك بحارسه.

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