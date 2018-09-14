«الرياضات الجوية» يحتفي بالمنتخب المتوج بالذهب في «دولية روسيا»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أقام اتحاد الإمارات للرياضات الجوية حفل عشاء بمقر «سكاي دايف» على شرف المنتخب، احتفاءً بالإنجاز الكبير الذي حققه، حيث توج بأربع ميداليات (ثلاث ذهبيات وفضية) في بطولة روسيا الدولية المفتوحة للقفز المظلي بالتزحلق على الماء. وقال رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، نصر النيادي: «نؤكد أنه لولا الدعم الكبير الذي نلقاه من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ما كنا سنستمر في أنشطتنا ونحقق مثل هذه الإنجازات الرائعة».

ووجه النيادي الشكر والعرفان إلى سموه، منوهاً إلى أن أسرة الرياضات الجوية حريصة كل الحرص على رد الدين لسموه برفع اسم وعلم الدولة عالياً في سماء البطولات.

وفاز منتخب القفز المظلي بالتزحلق على الماء في مسابقتي السرعة والدقة، وذهبيتي المركز الأول للفريق والأول في الترتيب العام، إلى جانب الفوز بالميدالية الفضية في مسابقة المسافة. وكما هو معروف، فإن بطولة روسيا الدولية المفتوحة تعد من أقوى البطولات، بسبب صعوبة القفز في سيبيريا، والطقس البارد والثلوج، وتحظى بمشاركة أقوى القافزين (31 قافزاً يمثلون 10 دول).

حضر الحفل عبدالله الحبتور، مدير شركة شمال القابضة، وعبدالله المنصوري مدير سكاي دايف دبي، ومحمد يوسف المازم نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، وسالم أكرم الحوسني الأمين العام للاتحاد، وعلي الحمادي وعبدالله مراد عضوا مجلس الإدارة، وعدد من القافزين.