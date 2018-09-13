علي مبخوت أغلى لاعب مواطن في «فنتازي» دوري الخليج العربي

المصدر: معاذ كمبال - العين

كشف الموقع الرسمي للعبة الواقع الافتراضي «فنتازي دوري الخليج العربي لكرة القدم»، أن مهاجم فريق الجزيرة، الدولي علي مبخوت، أغلى لاعب مواطن في اللعبة بقيمة مالية بلغت 11 مليون درهم، يليه من المواطنين لاعب وسط العين محمد عبدالرحمن (عجب) بتسعة ملايين درهم، ثم قائد الوحدة إسماعيل مطر ثالثاً بثمانية ملايين درهم، ولاعب شباب الأهلي دبي إسماعيل الحمادي رابعاً بـ7.5 ملايين درهم، متساوياً مع لاعب الجزيرة خلفان مبارك.

ويتصدر قائمة الأغلى على مستوى جميع اللاعبين، مهاجما فريق العين، السويدي ماركوس بيرغ ولاعب الوحدة، الأرجنتيني سبيتيان تيغالي، بقيمة وصلت إلى 12 مليون درهم لكل واحد منهما، يليهما مباشرة لاعب الجزيرة، الدولي علي مبخوت، ولاعب الوصل فابيو ليما بـ11 مليوناً، ولاعب شباب الأهلي دبي، الكولومبي خيمي أيوفي بتسعة ملايين، متساوياً مع لاعب الوصل كايو كانيدو.

ويتقاسم المركز الأول في خانة حراسة المرمى الثلاثي لاعب العين خالد عيسى ولاعب شباب الأهلي دبي ماجد ناصر ولاعب الجزيرة علي خصيف، بستة ملايين درهم لكل لاعب، بينما يأتي رابعاً حارس الوحدة محمد الشامسي بـ5.5 ملايين، وحارس النصر أحمد شامبيه في المركز الخامس بالقيمة نفسها، فيما يحتل حارس الوحدة راشد علي المركز السادس بخمسة ملايين.

وفي خط الدفاع يتشارك خمسة لاعبين المركز الأول بقيمة مالية وصلت إلى ستة ملايين درهم لكل لاعب، وهم: لاعب العين إسماعيل أحمد، وزميله محمد أحمد، ولاعب النصر محمود خميس، ولاعب شباب الأهلي دبي عبدالعزيز صنقور، وزميله وليد عباس، فيما يأتي من خلفهم زميلهم محمد مرزوق بقيمة 5.5 ملايين درهم.

وفي خط الوسط يتصدر لاعب الوصل، البرازيلي فابيو ليما الترتيب بـ11 مليوناً، ويأتي من خلفه لاعب العين، المصري حسين الشحات بـ10 ملايين، وزميله البرازيلي كايو لوكاس ثالثاً بـ9.5 ملايين، والدولي محمد عبدالرحمن (عجب) رابعاً بتسعة ملايين متساوياً مع لاعب الوحدة، المغربي مراد باتنه.

وتأخر إطلاق اللعبة قبل انطلاقة الأسبوع الأول بسبب عدم تسجيل الأندية للاعبيها، ما جعل المسؤولين عن اللعبة الأكثر شعبية تحديد الجولة الثانية من الدوري لاحتساب النقاط بصورة رسمية.

ويحصل كل مشترك عقب إكمال عملية التسجيل في الموقع الخاص باللعبة عن طريق بريد إلكتروني فعال على مبلغ 100 مليون درهم إماراتي لاختيار تشكيلة مكونة من 15 لاعباً، وفق قيمة سوقية لكل لاعب تم تحديدها بناء على أداء اللاعب في الموسم الماضي، على أن يكون من بينها ثلاثة مهاجمين وخمسة لاعبين خط وسط، وخمسة مدافعين، وحارسا مرمى، ولا يمكن اختيار أكثر من ثلاثة لاعبين من فريق واحد.

وتمنح اللعبة التي لاقت رواجاً منذ إطلاقها قبل مواسم عدة المشاركين الاختيار بين ثماني تشكيلات خططية ما بين دفاعية وهجومية، بالإضافة لخطة المهاجم الوهمي، وعلى المستخدم أن يختار من قائمته المكونة من 15 لاعباً 11 لاعباً للمشاركة في التشكيلة الأساسية، فيما يبقى أربعة لاعبين في قائمة الاحتياط.

1200 مشارك قبل 24 ساعة من إغلاق باب الانتقالات

تجاوز عدد المشاركين المسجلين في الموقع الرسمي لفنتازي دوري الخليج العربي حتى يوم أمس 1200 مشترك، فيما يتوقع أن يزيد عدد المشاركين خلال الساعات المقبلة، خصوصاً مع تبقي 24 ساعة على إغلاق انتقالات الأسبوع الثاني في اللعبة، والذي لن يكون بعدها بمقدور اللاعبين سوى إجراء تعاقد واحد عقب نهاية كل أسبوع.

ولا تقتصر المشاركة في «الفنتازي» على المتواجدين داخل الدولة فقط، إذ يمكن المشاركة من جميع أنحاء العالم عن طريق تحميل تطبيق دوري الخليج العربي المتوافر على متجري أجهزة أندرويد وأبل، كما يمكنهم متابعة آخر مستجدات اللعبة عن طريق حساب «فنتازي دورينا» على موقع «تويتر» FantasyAGL@.

الحوسني: «فنتازي» تروج للدوري

قال المدير التنفيذي للجنة دوري المحترفين، وليد الحوسني، إن «فنتازي دوري الخليج العربي» تسهم في الترويج بصورة كبيرة لدوري الخليج العربي، وإن أصبحت تشهد تفاعلاً عالمياً في الدوريات العالمية المشهورة كالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وأنهم في لجنة دوري المحترفين يسعون كغيرهم من الدوريات العالمية لخلق بيئة منافسة.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «اللجنة حريصة على مواكبة التطور التكنولوجي الذي تشهده الدولة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بالانتقال إلى الحكومة الذكية، وصنع الابتكار الكروي، وتفعيل التكنولوجيا والتطبيقات الذكية كأحد أهدافها الاستراتيجية».