كاميلي: دبا الفجيرة سيواجه فريقا مرشحا للفوز بدرع الدوري

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

وصف مدرب الفريق الاول لنادي دبا الفجيرة البرازيلي باولو كاميلي المباراة المقبلة امام الوحدة ضمن الجولة الثانية لدوري الخليج العربي والتي ستقام عصر الجمعة القادمة بالصعبة لكونها ستكون امام فريق مرشح قوي لنيل درع الدوري ويملك لاعبين اجانب ومواطنين بنوعية عالية، وهو واحد من ثلاثة او اربع اندية مرشحين اقويا للفوز بالبطولة، وقال كاميلي في المؤتمر الصحفي، الذي انعقد عصر اليوم في قاعة المؤتمرات الصحفية بنادي دبا الفجيرة، بأن على لاعبيه

خوض المباراة واللعب بذكاء، ليتمكن الفريق من الخروج بنتيجة ايجابية، موضحا: تم تصحيح الاخطاء التي وقع بها الفريق في المباريات الماضية، في التمارين النهائية، وركزنا على الهجمات المرتدة والتحول السريع من وسط الملعب الى الهجوم، وإنهاء الهجمة باللمسة الاخيرة لتسجيل الاهداف، وعن نادي الوحدة قال كاميلي: انا متأكد من اننا سنقدم مباراة كبيرة، وسنحاول مفاجئة الوحدة، وذلك انطلاقا من الثقة العالية بلاعبي فريقي، وبخصوص الغيابات قال:سيغيب حميد الماس والمغربي يحيى جبران وياسر الجنيبي، وأضاف: اللاعب ياسين البخيت لايزال مع منتخب بلاده ونحن ننتظر عودته، والبديل سيكون احمد ابراهيم الغيص، موضحا: ان اللاعبين الحاليين امام فرصة إثبات جدارتهم ومنهم اللاعبين الشباب، وعن الخسارة امام بني ياس قال انه لم يكن يفكر في النتيجة بالرغم من اهمية الفوز، لكن المحصلة الاساسية تبقى هو وصول الفريق لدخول الفورمة ، وبخصوص الحديث الدائر عن تجنيس تيغالي قال انه لاعب مميز ومن المؤكد انه سيفيد المنتخب الوطني.