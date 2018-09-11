مدرب بني ياس: حققنا أهدافنا أمام دبا

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

عبر مدرب فريق بني ياس، الكرواتي كرونوسلاف جورتش، عن ارتياحه لأداء لاعبي فريقه، خلال فوزهم الثمين على حساب فريق دبا مساء أول من أمس، بثلاثية نظيفة ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى لكأس الخليج العربي لكرة القدم، مشيراً إلى أن أداء «السماوي» يتميز بالضغط العالي وسهولة صناعة الفرص لتسجيل الأهداف.

وقال جورتش في المؤتمر الصحافي عقب نهاية المباراة: «حققنا أهدافنا التي كانت تتمثل في الحصول على النقاط الثلاث، يتوجب علينا أن ننسى هذه المباراة بسرعة كبيرة، لأننا لا نملك وقتاً كثيراً قبل مواجهة فريق الوصل الجمعة المقبل ضمن الجولة الثانية من دوري الخليج العربي، ستكون مباراة قوية، وعلينا أن نكون على قدر التحدي والجاهزية».

وخلال المباراة أظهر لاعبو فريق «السماوي» جودة في الأداء، وقدرة على التمركز الصحيح، وسهولة الاحتفاظ بالكرة، رغم الضغط العالي من جانب لاعبي فريق دبا، إذ نجحوا في تسجيل الهدف الثالث من جملة تكتيكة استغرقت 15 تمريرة متتالية بداية من خط الدفاع، مروراً بالوسط، إلى أن وصلت للمهاجم الإسباني بيدرو كوندي، الذي سجل الهدف الثاني له والثالث لبني ياس.

وقال المدرب الكرواتي في تعليقه على الهدف الذي سجل بعد جملة تكتيكية رائعة: «ظهرنا بصورة مميزة في الدقائق الأولى من بداية الشوط الثاني، هذا الأداء من النوع الذي أطمح إلى أن نقدمه طوال الموسم، وخلال كل مباراة نلعبها، يجب أن نستمر في أسلوب الضغط العالي وصناعة الفرص».

وتابع: «قدمنا مباراة جيدة نوعاً ما، ولكن كان لدينا بعض الأخطاء في تغطية المساحات بين الخطوط، وسنحاول تصحيحها في المباريات المقبلة».

يذكر أن «السماوي» يقدم منذ بداية الموسم مستويات قوية تحت قيادة المدرسة الكرواتية، إذ قص شريط دوري الخليج العربي بالتعادل خارج ملعبه بالتعادل أمام الفجيرة، بينما عاد بتعادل ثمين 1/‏‏1 من عجمان في الجولة الأولى بكأس الخليج العربي، وستكون مباراة الوصل الجمعة المقبل بمثابة التحدي الحقيقي للاعبي بني ياس.