سالم صالح يتكفل بـ «النصر» في ملعب العين

المصدر: معاذ كمبال - العين

قاد لاعب النصر البديل سالم صالح فريقه للفوز على العين في ملعبه وبين جمهوره، 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس، على استاد هزاع بن زايد، في الجولة الثانية ضمن المجموعة الثانية من كأس الخليج العربي لكرة القدم، ليجمع «العميد» نقطته السادسة، فيما بقي العين عند ثلاث نقاط.

وكان «الزعيم» فاز في الجولة الأولى على حساب الشارقة 4-1، بينما فاز «العميد» على الإمارات بهدف نظيف.

وشهدت المباراة تألق لاعب فريق النصر، البرازيلي يوري ليريو، الذي سجل الهدف الأول للعميد وصنع الثاني وسط إشادة زملائه والجمهور.

وأكد فريق النصر منذ البداية رغبته في تحقيق الفوز بنقاط المباراة مبكراً بعد أن سجل هدف التقدم في الدقيقة الثانية من اللقاء بواسطة لاعبه البرازيلي يوري ليريو، الذي تلقى كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، ودار حول نفسه للتخلص من مدافع العين سعيد جمعة، وسدد الكرة التي استقرت على يسار الحارس حمد المنصوري، وهو الهدف الذي مكن «العميد» من الدخول في أجواء اللقاء مبكراً.

وواصل الضيوف سيطرتهم على أجواء اللقاء من خلال الاحتفاظ بالكرة في وسط الملعب والهجمات المتقطعة، في حين لجأ لاعبو فريق العين للدفاع لتفادي استقبال هدف ثانٍ يؤزم موقفهم في المباراة، وانتظر «الزعيم» حتى الدقيقة 25 لتشكيل أول تهديد على مرمى الحارس محمد يوسف من خلال الهجمة التي قادها اللاعب البرازيلي كايو لوكاس، لكنه فشل في الاستفادة منها.

وعوض البرازيلي كايو لوكاس فريقه العين عن الفرصة الثمينة التي أضاعها وعاد وسجل هدف التعادل بعد سبع دقائق، وتحديداً في الدقيقة 32، بعد أن تابع تشتيتاً خاطئاً للكرة من مدافع النصر سعيد سويدان، وتوغل بالكرة داخل منطقة الجزاء وراوغ المدافع نفسه، وسدد كرة قوية استقرت في مرمى الحارس محمد يوسف. وانطلق الشوط الثاني بأداء متساوٍ بين الفريقين، وانحصرت الكرة في وسط الملعب فترات طويلة قبل أن ينجح العين في شن هجمات متتالية على مرمى فريق النصر، مستفيداً من الثغرات في خط الدفاع النصراوي، لكن لم ترتق الهجمات للمستوى التي تشكل فيه خطورة على مرمى «العميد».

وأجرى مدرب فريق العين، الكرواتي زوران ماميتش، أول تبديل في المباراة في الدقيقة 59 بدخول المهاجم المصري محمد فتحي مكان سعيد خميس من أجل تنشيط الجانب الهجومي لفريقه الذي تراجع مستواه، بينما رد مدرب النصر، الصربي إيفان يوفانوفيتش، بتبديل شهد دخول راشد محمد مكان جاسم يعقوب.

وفي الدقيقة 84 سجل سالم صالح هدف الفوز للنصر مستغلاً كرة عرضية استلمها داخل منطقة الجزاء، وسددها في شباك الحارس حمد المنصوري.

المباراة شهدت تألق لاعب فريق النصر، البرازيلي يوري ليريو.