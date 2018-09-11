الرمادي: عجمان فريق جماعي.. وبداية موفقة لـ «البرتقالي»

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

عبّر مدرب عجمان، المصري أيمن الرمادي، عن سعادته بعد الفوز على اتحاد كلباء 4-1، أول من أمس، ضمن منافسات كأس الخليج العربي، مشدداً على أن خوض المباراة بتشكيلة من اللاعبين الذين يشاركون للمرة الأولى أمر يستحق الاعتزاز به، خصوصاً أن الفوز جاء على فريق لديه القدرة على إحداث الفارق بملعبه وأمام جمهوره، على حد تعبيره.

وقال الرمادي في تصريحات صحافية: «سعيد بالبداية الموفقة لعجمان في الموسم الحالي، بعد تحقيقه فوزين وتعادل دون أن يتعرض للهزيمة، معللاً ذلك بأنه يعود لعامل الاستقرار الفني الذي صنع النتائج والأداء معاً، خصوصاً أن عجمان لعب من دون اللاعبين الأجانب، وأشرك لاعبين جدد في المباراة».

وأضاف «سعيد جداً بمشاركة هذه المجموعة من اللاعبين الشباب، الذين نجحوا في تقديم مباراة جميلة، منهم سبعة لاعبين يشاركون للمرة الأولى، وكانوا على قدر المسؤولية، وأسهم الفوز في أن نخطو خطوة مهمة في المجموعة التي نلعب فيها، والمردود العام يشير إلى أن عجمان فريق يلعب بالأسلوب الجماعي».

وأكمل «قبل المباراة كان أمامي خياران، إما أن ألعب بالفريق نفسه الذي لعب أمام بني ياس، أو أن أشرك مجموعة جديدة من اللاعبين الشباب، بسبب جدول المباريات المضغوط، إذ تنتظرنا بعد أربع أيام مباراة مهمة في الدوري، فاخترت الشباب، وكانوا عند حسن الظن».

وتابع: «بعض اللاعبين خاضوا المباراة برهبة، بسبب تعادل كلباء مع الوصل، وظهر ذلك واضحاً في الشوط الأول، قبل أن يتمكنوا من التميز في الشوط الثاني والسيطرة على المباراة».

من جهته، قال مشرف الفريق الأول بنادي اتحاد كلباء هلال محمد النقبي، لـ«الإمارات اليوم»: «متفائلون بالمستقبل، والمباراة تعتبر إعداداً للدوري، وعلى الرغم من الخسارة الثقيلة، إلا أننا متفائلون، ونتطلع إلى أن ينعكس الأداء الفني في المباراة المقبلة أمام الإمارات، والمردود العام أمام عجمان أعطانا انطباعات فنية مهمة للمباريات المقبلة».

وختم «غياب بعض اللاعبين الأساسيين يعود إلى حاجة الجهاز الفني لمنح اللاعبين الشباب فرصة خوض المباريات، والحفاظ على اللاعبين الآخرين للمباريات المقبلة».