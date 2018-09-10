رسمياً.. لاعب مواطن من "العين" يحترف في كرواتيا

المصدر: معاذ كمبال - العين

قدم نادي دينامو زغرب الكرواتي بصورة رسمية لاعبه الجديد، الإماراتي علي عيد، المنتقل من صفوف فريق العين بعد أن وصل أخيراً للعاصمة الكرواتية زغرب عقب انتهائه من استحقاق المشاركة مع المنتخب الأولمبي لكرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية التي أقيمت في إندونيسيا التي شهدت تألق اللاعب مع «الأبيض» والتتويج الميدالية البرونزية.

ويلتحق اللاعب البالغ من العمر «20 عاماً» بصفوف الفريق الكرواتي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، في تجربة احترافية مهمة بالنسبة للاعب الحاصل في الموسم الماضي على جائزة الحذاء الفضي لهداف دوري الرديف بعد أن أحرز 20 هدفاً في المسابقة، وكان نادي العين وقع عقداً احترافياً جديداً مع اللاعب قبل إعارته لعملاق الدوري الكرواتي.

وأصبح علي عيد ثاني لاعب من صفوف فريق العين يحترف خارج الدولة في الموسم الحالي بعد انتقال قائد الفريق عمر عبدالرحمن «عموري» إلى صفوف فريق الهلال السعودي.