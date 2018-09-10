المروي يحرز برونزية سباق الدراجات العربية

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

حصد لاعب منتخب الإمارات للدراجات الهوائية، محمد حسن المروي، الميدالية البرونزية في سباق فردي ضد الساعة، بالبطولة العربية المقامة حالياً في الجزائر، ليضيف الميدالية الثانية للمنتخب بعد فضية الفرق ضد الساعة لمسافة 60 كم.

وقطع المروي مسافة السباق 41 كم في زمن قدره 35:33 دقيقة، بمعدل سرعة بلغ 45.7 كم/‏س.

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الدراجات رئيس بعثة منتخب الإمارات المشارك في البطولة، عبدالكريم الزرعوني، في تصريح صحافي أن اللاعب قدم سباقاً أكثر من رائع، وكان قريباً من الميداليتين الفضية والذهبية، لدرجة أنه تم الإعلان في البداية عن احتلاله المركز الثاني قبل أن تعاود اللجنة المنظمة للتصحيح.

ويستعد المنتخب الوطني لخوض سباق الفردي العام، غداً، لمسافة 150 كم، مع عدم وضوح الرؤية حتى الآن بخصوص مشاركة قائد الفريق، يوسف ميرزا، الذي غاب عن سباق ضد الساعة بسبب الإصابة، ويبذل الجهازان الفني والطبي محاولات كثيرة من أجل تجهيزه.