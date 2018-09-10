الفجيرة يستعد لمبخوت ورفاقه بمواجهة رسمية أمام الظفرة

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

يبحث نادي الفجيرة عن أول انتصار له في الموسم الجاري في صفوف المحترفين، عندما يستضيف الظفرة في الجولة الثانية لمسابقة كأس الخليج العربي، وعينه على تحقيق الفوز لاستعادة رضا جمهوره بعد تعرضه لخسارة ثقيلة أمام الجزيرة 5-2 في الجولة الماضية، ولمواصلة بناء فريقه تمهيداً لخوض غمار منافسات دوري الخليج العربي. ووصف مدرب الفجيرة، التشيكي إيفان هاسيك المباراة بأنها «بروفة حقيقية» لمباراة الذئاب أمام الجزيرة بقيادة الهداف علي مبخوت في الجولة الثانية لدوري الخليج العربي، وقال في المؤتمر الصحافي: «سنقوم بإجراء تغييرات على تشكيلة الفريق أمام الظفرة، وإشراك عدد من اللاعبين، وأنا سعيد بانضمام ثنائي المنتخب الأولمبي محمد خلفان وعبدالله النوبي إلى الفريق، وسيشكلان إضافة مهمة للفريق».

من جهته، قال مدرب فريق الظفرة، الصربي فوك رازوفيتش، إنه يعرف كل نقاط القوة والضعف بفريق منافسه في مباراة اليوم فريق الفجيرة، نظراً للقاء الذي جمع الفريقين ضمن المعسكر الإعدادي الذي أقامه الفريق في مدينة باد غوغن الألمانية، استعداداً للموسم الكروي الجديد، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه يقع على عاتق اللاعبين في مواجهة اليوم الظهور بصورة أفضل بعد خسارتهم في لقاء الشارقة بالجولة الأولى للدوري.

وأضاف أن «الفريق قادر على الظهور بصورة أفضل، وتخطي العقبات التي واجهته في المباراة السابقة وظروف الغيابات في صفوفه، نظراً لغياب اللاعب البرتغالي هيلدر وعدم اكتمال جاهزية البرازيلي دييغو».

وتابع: «المشاركة في كأس الخليج العربي تختلف عن نظيرتها بدوري الخليج العربي بالنسبة لنا في الأهداف والطموحات والتجهيزات، كما أن اللوائح الجديدة بإشراك بعض من اللاعبين شأنها مساعدتنا على اكتشاف المزيد من اللاعبين الذين يمكن أن ندفع بهم في مباريات الدوري».