"فيفا" يوافق على تجربة قاعدتين جديدتين في خليجي 27

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على تجربة قاعدتين جديدتين خلال منافسات بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27"، تستهدف الأولى الحد من تحايل حراس المرمى بادعاء الإصابة بهدف إهدار الوقت، بينما تتعلق الثانية بحالات دفع المهاجم للمدافع أثناء تنفيذ الكرات الثابتة.

وتنص القاعدة الأولى على أنه في حال اكتشاف الحكم تعمد حارس المرمى ادعاء الإصابة لإيقاف اللعب وإهدار الوقت، سيمنح مدرب الفريق مهلة 10 ثوانٍ لاختيار لاعب آخر لمغادرة الملعب لمدة دقيقة واحدة.

وفي حال انتهاء المهلة دون تحديد لاعب، يطلب الحكم من قائد الفريق مغادرة الملعب لمدة دقيقة، وإذا كان حارس المرمى هو قائد الفريق، يغادر القائد الثاني الموجود داخل أرض الملعب.

ومن المنتظر أن تثير هذه القاعدة عدداً من التساؤلات المتعلقة بآلية تطبيقها، خصوصًا فيما يخص الحالات التي يمكن للحكم اعتبارها تحايلًا من جانب حارس المرمى، إلى جانب كيفية اتخاذ القرار وتنفيذه أثناء سير المباراة.

أما القاعدة الثانية فتتعلق بالالتحامات بين المهاجم والمدافع أثناء تنفيذ الكرات الثابتة، وتحديداً الحالات التي يدفع فيها المهاجم منافسه ثم تستمر الهجمة وتنتهي بتسجيل هدف.

وبموجب التجربة الجديدة، لن يتم احتساب مخالفة لمصلحة المدافع كما هو معمول به حالياً، وإنما يُلغى الهدف وتُعاد تنفيذ الكرة الثابتة من جديد.

وتأتي التجربتان في إطار الجهود الرامية إلى تطوير قوانين كرة القدم ومعالجة بعض الحالات التي تتسبب في إهدار الوقت أو إثارة الجدل التحكيمي، على أن تخضع نتائج تطبيق القاعدتين خلال "خليجي 27" للتقييم قبل اتخاذ قرار بشأن إمكانية اعتمادهما بصورة رسمية في المستقبل.