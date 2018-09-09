بني ياس يواجه دبا في أول مباراة «بين جمهوره»

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

يستقبل فريق بني ياس، الساعة 17:45 عصر اليوم، ضيفه فريق دبا، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى لكأس الخليج العربي، في ظهوره الأول على ملعبه وبين جمهوره في الموسم الجديد، وبعد عودته إلى «المحترفين»، وهو يدرك أن الفوز بنقاط المباراة سيعزز من موقفه بصورة كبيرة، ويضعه مع الأندية المنافسة على التأهل للدور الثاني، خصوصاً بعد أن نجح في الجولة الماضية في العودة من عجمان بنقطة ثمينة، عقب التعادل الإيجابي 1-1 أمام «البرتقالي»، في المقابل يبحث دبا عن مخالفة التوقعات والعودة بالنقاط الثلاث، مستفيداً من أفضلية الراحة لغيابه عن الجولة الماضية. وتعد الكأس من ضمن أولويات «السماوي» في الموسم الجديد، بعد أن غاب عن النسخة الماضية لوجوده في الدرجة الأولى، لكن مع وجود مجموعة من لاعبيه الشباب الذين اكتسبوا خبرة جيدة، وأسهموا في عودة الفريق إلى المحترفين، فإن بني ياس قد يكون من ضمن الأندية المرشحة في الموسم الحالي للذهاب بعيداً في هذه البطولة. وحذر مدرب فريق بني ياس، الكرواتي كرونوسلاف جورتش، لاعبيه من خطورة دبا، مؤكداً أنه شاهد «النواخذة» في مباراتهم أمام الوصل في الدوري، وقال في المؤتمر الصحافي: «في تلك المباراة نجح دبا في تشكيلة خطورة على الوصل، رغم الخسارة، وصنع فرصاً عدة، ويتمتع بخط هجوم قوي، ولديه لاعبون يملكون النجاعة الهجومية وخسارتهم بثلاثية في تلك المباراة لا تعني أنهم لم يظهروا بشكل قوي».

وأشار المدرب إلى أن دبا لم يلعب الجولة الأولى، ويملك أفضلية الراحة، وقال: «بني ياس مستعد لذلك، وجميع اللاعبين متوافرين، حيث لا توجد إصابات أو غيابات، باستثناء الثنائي مبارك المنصوري والكولومبي أورتيغا، فسيتم تقيّيم موقف مشاركتهما خلال الساعات المقبلة». وتطرق المدرب إلى عامل الأرض والجمهور الذي يقف إلى جانب فريقه، وقال: «المباراة هي الأولى لنا على ملعبنا، وهذا عامل مهم يجب أن نستفيد منه في تحقيق الفوز».

- بني ياس عاد بنقطة

ثمينة من عجمان في

الجولة الأولى.. ودبا

كان «مرتاحاً».