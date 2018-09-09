الوحدة يقطع الطريق على الأندية ويمدد عقد الغساني

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

أعلنت شركة نادي الوحدة لكرة القدم، أمس، عن تمديد عقد اللاعب المقيد ضمن فئة مواليد الدولة، يحيى الغساني، لخمسة مواسم إضافية، وذلك من أجل دعم استقرار الفريق، وفقاً لما ذكره «العنابي» عبر بيان نشره على حسابه الرسمي في «تويتر»، ليغلق الوحدة الباب أمام الأندية التي كانت تتطلع للتعاقد مع اللاعب، بعد ظهوره المميز مع الفريق في أول مباراة له.

وكان الغساني أحرز أحد أهداف الوحدة في مرمى كلباء، بالجولة الأولى للدوري، وهي المباراة التي شارك فيها اللاعب بالشوط الثاني، ووضع بصمته بتسجيله الهدف الخامس من أصل ستة سجلها فريقه.

والغساني من بين ثلاثة لاعبين من الفئة الجديدة، الذين تعاقد معهم الوحدة حتى الآن، بجانب المهاجم عمرو رضا والمدافع عبدالله الرفاعي.