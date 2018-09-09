«طائرة العين» تحلق في الموسم الجديد بطاقم برازيلي

المصدر: معاذ كمبال - العين

قدمت شركة نادي العين للألعاب الرياضية في مؤتمر صحافي صباح أمس المدرب الجديد لفريق رجال الكرة الطائرة، البرازيلي سيدني لوكانيو الذي سيقود الفريق في الموسم الجديد بدلاً عن الأرجنتيني، جورج كونستراسي الذي حقق خلال حقبته نجاحات كبيرة وقاد الفريق في الموسم الماضي لتحقيق ثنائية كأس رئيس الدولة وكأس نائب رئيس الدولة، وسيساعد المدرب الجديد مواطنه ريكاردو فورتادو، فيما تم التعاقد أيضاً مع اللاعب البرازيلي وليلسون كوستا.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للألعاب الرياضية، عبد الله الدرمكي في المؤتمر الصحافي الذي حضره مدير فريق الكرة الطائرة عبدالله زويد النعيمي إن عقد الجهاز الفني البرازيلي يمتد لمدة موسم واحد فقط قابل للتمديد بعد التقييم الشامل لعملهم في نهاية الموسم، بينما عقد المحترف البرازيلي كوستا يمتد لموسمين.

وأشار الدرمكي إلى أن نادي العين فضل العودة للمدرسة البرازيلية مرة أخرى بعد أن أكدت أنها الأنجح والأنسب من ناحية العمل والنتائج وذلك من خلال تجاربهم مع المدارس المختلفة في الأعوام الماضية، وقال: «نتمنى لهم التوفيق في مشوارهم مع فريق الطائرة وأن يساهموا في تحقيق الأهداف المرسومة التي تم وضعها بعد نهاية الموسم الماضي».

ويستهل فريق العين مشوار الدفاع عن لقبه في الكأس بلقاء حتا، فيما يبدأ مشواره في بطولة الدوري العام بصفته وصيف النسخة الماضية بمواجهة صعبة في الأسبوع الأول أمام فريق عجمان.