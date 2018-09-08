المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

استوديو

وجّه محللو قناة أبوظبي الرياضية في الاستوديو التحليلي لمباراة المنتخب الودية ضد منتخب ترينداد وتوباغو، انتقادات عنيفة لأداء المنتخب بقيادة زاكيروني، وضم الاستوديو المحللين الفنيين فهد خميس ومنذر عبدالله وزبير بيا.

إشادة

لاتزال أصداء الهدف الصاروخي الذي سجله مدافع الجزيرة سالم راشد في مرمى الفجيرة متواصلة، إذ أشاد سفير المملكة الهولندية في الإمارات فرانك جيه. إم. مولين بالهدف الذي سجله لاعب الجزيرة الذي يدربه مواطنه مارسيل كايزر.

تدريبات

استأنف فريق العين تدريباته بعد راحة 24 ساعة منحها الجهاز الفني للاعبين بعد الفوز على الشارقة، وسيواصل «الزعيم» تدريباته المسائية استعداداً لملاقاة النصر الإثنين المقبل في الجولة الثانية لكأس الخليج العربي.