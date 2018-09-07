المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

لغة

أكد لاعب النصر، البرازيلي ماركوس غابرييل، عدم قدرته على الحديث مع وسائل الإعلام، بسبب عدم إجادته اللغة الإنجليزية، مشيراً إلى أنه يتحدث البرتغالية والإسبانية.

طقم

أبدى عدد من مشجعي النصر إعجابهم بالطقم الجديد لـ«العميد»، الذي خاض به مباراة الإمارات، والذي غلب عليه اللون العنابي (مارون)، إذ طالبوا بتكرار ارتدائه في المباريات المقبلة، بعد الفوز على «الصقور».

اعتذار

نشر لاعب الشارقة، شاهين عبدالرحمن، اعتذاراً على حسابه في «تويتر» للجمهور الشرقاوي، بعد الخسارة أمام العين، قائلاً: «أعتذر بالنيابة عن زملائي عن الخسارة، ونعدكم بأن نقدم الأفضل في المباريات المقبلة، وستشاهدون فريقاً تفتخرون به».

إصابة

تلقى لاعب منتخب الإمارات للرغبي، وليد البلوشي، العلاج اللازم، تمهيداً للعودة إلى الملاعب، بعد إصابة في مفصل الكتف اليمنى، أثناء مشاركته مع المنتخب في دورة الألعاب الآسيوية أخيراً في إندونيسيا.

إداريون

استغرب إداريون في أندية الدرجة الأولى تقليص لجنة المسابقات وجود الإداريين على دكة الاحتياط في مباريات الدرجة الأولى، من اثنين إلى إداري واحد، على الرغم من الحاجة الماسة لأكثر من واحد.

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