يوفانوفيتش: الكرة التي يقدمها النصر «لا تمتع الجمهور»

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد مدرب النصر، الصربي إيفان يوفانوفيتش، أن «العميد» لم يظهر بشكل جيد أمام فريق الإمارات، أول من أمس، رغم فوز «الأزرق» بهدف دون رد أحرزه البرازيلي، ماركوس غابرييل، ليشترك الفريق في صدارة المجموعة الثانية مع الجزيرة والعين، ضمن كأس الخليج العربي لكرة القدم.

وقال يوفانوفيتش في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «لا أحب الطريقة التي لعبنا بها، ولست معجباً بالكرة التي نقدمها في الفترة الحالية، الجمهور الذي يحضر لمشاهدة المباراة يسعى للاستمتاع بالأداء والمباراة، وكرتنا لا تمتع الجمهور لأن هذا ليس ما ينتظره منا».

وأضاف: «النتيجة فقط هي الشيء الإيجابي الذي حصده النصر من هذه المباراة، في المقابل لا نستطيع أن نلعب بـ10 لاعبين وسط درجات حرارة مرتفعة، كان أمراً مهماً أن نحقق الفوز في هذه المسابقة، والمستوى عموماً لم يكن مُرضياً، فليس من السهل أن نلعب بـ10 لاعبين 60 دقيقة».

وأضاف بخصوص اللقاء: «في البداية سيطرنا على المباراة، لكن لم نصنع فرصاً للتهديف، وبعد الطرد كانت المباراة صعبة، وجودة الأداء لم تكن بالشكل المطلوب، وكانت لدينا مشكلة في التنظيم داخل الملعب، لهذا السبب لم تكن لدينا خطورة على مرمى الإمارات».

وبعد أول مباراتين للنصر أمام عجمان في الدوري وخسرها بهدف لصفر، وبعد الفوز على الصقور، قال: «جميع المباريات صعبة، واللعب أمام عجمان والإمارات في بداية الموسم لا يعني أنهما ضمن المباريات السهلة، جميع الفرق تدافع بشكل جيد، ويجب أن نكون أكثر سيطرة على وسط الملعب، عن طريق التمركز بشكل جيد داخل الملعب، الأمر الأصعب في هذه الفترة أننا نخسر جهود بعض اللاعبين بسبب الإصابات، نحن لعبنا في غياب 11 لاعباً بسبب الإصابات والغيابات بصفة عامة، ورغم ذلك لا أذكر أن هذه أعذار للأداء، لكن بالتأكيد وجود خيارات أكثر ستمنحنا الأفضلية للظهور بشكل جيد».

وفي جانب آخر، قال يوفانوفيتش إن طرد لاعبه، حمد خميس، كان مستحقا، وقال: «لا أستطيع أن أشتكي لأن اللاعب يستحق الطرد، هو لاعب صغير ولديه موهبة، يجب أن نضع ذلك في حساباتنا، وفي المباريات المقبلة يجب أن يكون أكثر حذراً، وبالتأكيد نحن ندعمه لأنه لاعب جيد، لكن الأهم أن يقوم بتصحيح الأخطاء، هناك لاعبون أكثر خبرة ويرتكبون الأخطاء نفسها، وفي الوقت نفسه لا نمنحه العذر لحصوله على البطاقة الحمراء».

وعلق المدرب على خوض النصر المباراة بلون جديد، وهو العنابي، واعتبر ذلك جيداً، لكنه قال إنه ليس مسؤولاً عن اختيار ألوان الفريق.

القادري: خطأ واحد كلفنا الهزيمة

قال مدرب الإمارات، التونسي جلال القادري، إن «الصقور» قدم مباراة جيدة أمام النصر رغم الخسارة، لافتاً إلى أن خطأ واحداً كلفه الهزيمة.

وأوضح في مؤتمر صحافي: «المردود الهجومي لم يكن جيداً، ولكنها مباراة مُرضية، إذ إننا منحنا الفرصة للاعبين عديدين، وأشركنا بعض اللاعبين الشباب، في غياب أربعة محترفين، أمام فريق يلعب بجميع المحترفين الأجانب».

وشدد القادري على أن الطرد ليس بالضرورة يصب في مصلحة الصقور، وتابع: «ليس من السهل اللعب أمام فريق يلعب بأربعة لاعبين أجانب على مستوى عالٍ».

ولم يعتبر المدرب الخسارة في أول مباراتين بالموسم جرس إنذار، وقال: «يجب أن نحلل الوضع بشكل منطقي، ففي الموسم الماضي استمر الفريق مع المحترفين بعد مباراة فاصلة، وهذا الموسم لعبنا بشكل جيد أمام العين، علما أننا لم نحسم بعد أمر الأجنبي الرابع».