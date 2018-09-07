5 أخطاء ساذجة أفقدت الإمارات ميداليات في «الآسياد»

المصدر: منصور السندي - دبي

تسبّبت أخطاء ساذجة وقع فيها عدد من لاعبي بعثة الإمارات، خلال مشاركتهم الأخيرة في دورة الألعاب الآسيوية، التي أقيمت في العاصمة الإندونيسية جاكرتا بالفترة من 18 أغسطس حتى الثاني من الشهر الجاري، في فقدان الإمارات عدداً من الميداليات الاضافية، علماً بأن الإمارات حصدت 14 ميدالية، منها تسع لمنتخب الجوجيتسو وميداليتان لمنتخب الدراجات المائية، وبرونزية للمنتخب الأولمبي لكرة القدم، وبرونزية للاعب منتخب الرماية سيف بن فطيس المنصوري، وأخرى للاعب منتخب الجودو ايفان رومانيكو، ولولا الحصاد الكبير للجوجيتسو من الميداليات لعادت بعثة الإمارات بخمس ميداليات فقط، مقابل أربع ميداليات حققتها الإمارات في النسخة الماضية التي أقيمت في كوريا الجنوبية 2014.

وترصد «الإمارات اليوم» خمس فرص أُهدرت بأخطاء ساذجة وبسيطة أدت إلى حرمان بعثتنا المزيد من الميداليات:

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