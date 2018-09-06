المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

عروض

أكد لاعب شباب الأهلي، المولدوفي لوفانور لـ«الإمارات اليوم»، أنه لم يتلق أي عروض للانتقال إلى نادي الإمارات خلال الانتقالات الحالية، مشيراً إلى أنه لم يتحدث معه أحد بشأن رحيله، مستغرباً الأنباء التي تم تداولها أول من أمس حول انتقاله لـ«الصقور».

كانو

نشر رئيس مجلس إدارة اتحاد كلباء علي كانو تغريدة على حسابه في «تويتر»، ينتقد فيها لاعب الوصل، البرازيلي مينديز، بعد تسببه في إصابة النيجيري رحيم لوال، موضحاً ضرورة وضع قوانين صارمة ضد من يتعمد ارتكاب هذا النوع من المخالفات.

ورشة

‏استضاف نادي الظفرة، صباح أمس، ورشة النزاهة، التي نظمتها لجنة دوري المحترفين، بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم، في إطار تثقيفي حول هذا الأمر في ما يتعلق بالمباريات. في المقابل، استضاف النادي، أول من أمس، كذلك ورشة حول موضوع التحكيم.