جورتش: احتُسبت ضد بني ياس ضربة جزاء ساذجة

المصدر: محمد فاضل - عجمان

اعتبر مدرب الفريق الأول لنادي بني ياس الكرواتي كرونوسلاف جورتش، أن تعادله مع عجمان أول من أمس، في كأس الخليج العربي (1-1)، «عبارة عن مكسب نقطة، لكنه خسارة نقطتين»، وقال في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: «كنا نستحق الفوز وفريقي كان الأفضل طوال دقائق المباراة، وأنا راضٍ عن المستوى، وسنستمر بهذا الاداء في المباريات المقبلة، خصوصاً ان بني ياس تحكم في كامل مجريات المباراة». وتابع «بطولة كأس الخليج العربي رائعة، وهي مناسبة جداً لمنح اللاعبين الشباب فرصة اللعب».

وعن ضربة الجزاء التي احتسبت ضد فريقه وسجل منها البرتقالي هدف التعادل، قال إنه لا يفضل انتقاد قرارات الحكام، ولكنه يعتقد أنها كانت ضربة جزاء ساذجة، مؤكداً أنه «تعادلنا في هذه المباراة لا يقلل من طموحنا، وهدفنا دائماً أن نفوز في جميع المباريات».

من جانبه، اعتبر مدرب الفريق الأول لنادي عجمان المصري أيمن الرمادي، أن فريقه لم يؤدِّ مباراة جيدة امام ضيفه بني ياس، وانتقد جدولة لجنة دوري المحترفين لمسابقتي الكأس والدوري، حيث ستكون مضغوطة منذ بداية الموسم، وقال في المؤتمر الصحافي بعد المباراة «تمنينا أن نقدم مباراة جيدة أفضل من الأداء الذي ظهر به الفريق»، موضحاً أن «التشكيلة خلت من سبعة لاعبين أساسيين ضمن خطة الفريق في التدوير، فضلاً عن التزامنا بإشراك ثلاثة لاعبين شباب، وغياب سبعة لاعبين يعتبر رقما عالياً، ولابد ان يؤثر في المردود العام للفريق».

وأضاف «لا ألوم أياً من اللاعبين، ولكن يتوجب على اللاعب البديل أن يكون افضل، وبالتالي فإن التعادل يعتبر جيداً، ولا ننسى أن بني ياس يملك فرق مراحل سنية منتظمة، ما يجعله متمكناً عندما يستعين باللاعبين الشباب، على العكس من عجمان».