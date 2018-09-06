الجباس: لاعب الوصل افتقد الروح الرياضية مع «لوال»

المصدر: أحمد طارق - دبي

خطف لاعب اتحاد كلباء، النيجيري رحيم لوال، الأنظار من النتيجة الجيدة التي حققها «النمور» بالتعادل مع الوصل من دون أهداف في زعبيل، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى في كأس الخليج العربي، إذ أصيب لوال بكسر في كاحل القدم اليسرى، وأجرى عملية جراحية عاجلة في مستشفى راشد، أول من أمس، وتأكد غيابه لفترة تراوح بين ستة وثمانية أسابيع.

وأصدر نادي اتحاد كلباء بياناً على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أكد فيه دعمه للاعب النيجيري، نافياً نية الاستغناء عن خدماته، وأن شركة الكرة في النادي ستقف مع اللاعب حتى يتعافى تماماً من إصابته.

وتوجّه لاعب الوصل، البرازيلي رونالدو مينديز، الذي تسبب في إصابة رحيم لوال، إلى مستشفى راشد، حيث اعتذر للاعب النيجيري وقدم له باقة ورد، متمنياً له الشفاء العاجل والعودة سريعاً إلى الملاعب. في المقابل أبدى مساعد مدرب اتحاد كلباء، التونسي فراس الجباس، استياءه من التدخل القوي لمينديز وتسببه في إصابة لوال.

وقال الجباس في مؤتمر صحافي: «إن رونالدو مينديز افتقد الروح الرياضية، بعدما تسبب في تعرّض رحيم لوال إلى إصابة قوية، ستبعده عن اتحاد كلباء فترة طويل»، لافتاً إلى أن لاعب الوصل لم يتعامل بشكل جيد مع اللعبة.

وأضاف: «نطالب بالروح الرياضية قبل أي شيء، واللعب بهذه الطريقة يعطي صورة سيئة للعبة، ونتمنى السلامة لجميع اللاعبين، وأن يتعافى رحيم لوال، وألا تطول فترة غيابه».

وتحدث المدرب التونسي عن المباراة، وقال: «كانت مباراة جيدة من ناحية تجهيز الفريق في الدوري، إذ لدينا أهداف محددة، وبالتأكيد نسعى إلى الظهور بشكل جيد في جميع البطولات، وبالفعل لدينا مجال أن نخرج بنتيجة إيجابية، والأمر نفسه بالنسبة إلى الوصل الذي أهدر فرصاً عدة، لكننا كنا نداً لصاحب الأرض، ولم نشعر بأننا أصغر من الوصل، أو أقل منه، لقد لعبنا من أجل تحقيق الفوز».

وتابع: «النتيجة إيجابية وترفع المعنويات بعد الخسارة في المباراة الأولى أمام الوحدة في الدوري بستة أهداف مقابل هدفين، ورغم ذلك لم نلعب بطريقة دفاعية ونعتمد على المرتدات أمام الوصل، رغم أن (الإمبراطور) يضم أربعة لاعبين أجانب على مستوى عالٍ، وكان ذلك ضمن حسابتنا، في المقابل كنا نلعب بأجنبي واحد، ودفعنا بالنيجيري رحيم لوال في الشوط الثاني، وتعرّض للإصابة، لكن حققنا نتيجة جيدة بالتعادل مع الوصل على ملعبه ووسط جمهوره». وأكد الجباس أنه استفاد شخصياً من هذه المباراة بقيادة الفريق، مشيراً إلى أن المدرب الإيطالي فابيو فيفياني، تابع المباراة، بعدما تم التعاقد معه، أخيراً، خلفاً للمدرب البرازيلي جورفان فييرا، إذ سيقود فيفياني الفريق في المباريات المقبلة.

كونتيروس: لوال استعمل يده مع رونالدو قبل الإصابة

أكد مدرب الوصل، الأرجنتيني غوستافو كونتيروس، أن لاعب «الإمبراطور»، البرازيلي رونالدو مينديز، لم يتعمد إصابة لاعب اتحاد كلباء، النيجيري رحيم لوال.

وقال كونتيروس في مؤتمر صحافي: «كانت هناك لعبة قوية لرونالدو مع لوال، وأعتقد أن اللاعب النيجيري استعمل يده باتجاه رونالدو، بينما اللاعب البرازيلي كان يلعب من أجل الحصول على الكرة، ولا يقصد إيذاءه، وعندما ارتطمت يد لاعب اتحاد كلباء في رونالدو، تدخل الأخير بشكل قوي للحصول على الكرة، وحدثت الإصابة، وبالتأكيد لم نكن نتمنى أن يحدث ذلك، وأن يتعرض اللاعب النيجيري لهذه الإصابة القوية، ونتمنى ألا يغيب عن المباريات فترة طويلة، ويعود سريعاً إلى الملاعب».

وتحدث عن المباراة وقال: «كانت مباراة جيدة من الفريقين، لكن التعليق على فريقي أننا لم نجد الأمور بسهولة، لأن دفاع اتحاد كلباء قدم مباراة جيدة، ودافع بشكل جيد، ولم نهاجم بالعمق مثلما اتفقنا مع اللاعبين».

وأضاف: «استحوذنا على الكرة، لكن التحرك كان بطيئاً، لذلك منحنا اتحاد كلباء فرصة التمركز بالشكل الصحيح، ما أسهم في أن نواجه صعوبة في نقل الهجمة من الدفاع إلى الهجوم، في المقابل اعتمد المنافس على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة كبيرة مرتين على مرمانا»، مبيناً: «بصفة عامة الأداء كان جيداً، وكنا نستحق الفوز، لكن هناك عيوباً وأخطاء يجب أن نقوم بتصحيحها».