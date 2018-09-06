سموحة يُحرز لقب دولية محمد بن خالد لليد بفارق هدفين

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أحرز نادي سموحة المصري لقب بطولة الشيخ محمد بن خالد القاسمي الدولية لكرة اليد، رغم خسارته في الجولة الأخيرة أمام الأهلي المصري 25-24، لكن النادي السكندري حسم اللقب بفارق هدفين في الترتيب العام.

وشهدت الجولة الخامسة والأخيرة، التي أقيمت أول من أمس، إثارة كبيرة، إذ فاز الشارقة على الهدى السعودي بنتيجة 29/‏18، بينما لم يشفع فوز الأهلي على سموحة 25/‏24 للحفاظ على اللقب، حيث كان يحتاج النادي القاهري الفوز بفارق ثلاثة أهداف، ليحتل الأهلي المركز الثاني، وخلفه الشارقة في المركز الثالث، والأهلي البحريني الرابع، وأخيراً الهدف السعودي في المركز الخامس.

أما بالنسبة لجوائز البطولة، ففاز بلقب أفضل حارس سيد هادي من الأهلي البحريني، وأفضل ظهير أيمن ممدوح طه من الأهلي المصري، وأفضل ظهير أيسر علي زين من الشارقة، وأفضل لاعب دائرة محمد إبراهيم من الأهلي المصري، وأفضل صانع ألعاب طارق حسن من الشارقة، وأفضل جناح أيمن حيدر الحضراوي من الهدى السعودي، وأفضل جناح أيسر عمر بلال من سموحة، وأفضل لاعب في البطولة إسلام حسن من الأهلي المصري، وهداف البطولة علي زين من الشارقة.